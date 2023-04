Muchos hinchas blanquiazules reconocen que uno de los principales responsables para que Alianza Lima gané el bicampeonato el año pasado y sean líderes absolutos en la actual temporada, es Guillermo Salas. Desde su vuelta al conjunto grone, esta vez como DT, ha sido una fuerza para la plantilla.

Sin embargo, en las últimas horas se ha venido hablando de que existe una crisis en la interna íntima y entre una de ellas es sustituir a Chicho. Pero exfutbolistas como Kanko Rodríguez se refirió a este tema y aseguró que sería una gran Burrada si llega a suceder eso.

"Serán los dirigentes, me enteré por la prensa, sería una gran burrada si lo sacan. No entiendo nada, sólo se jugó un partido de copa y ya sale eso, no quiero imaginar qué pasaría si pierde dos o tres", comentó para una entrevista con el diario el Trome.

FOTO: Allengino Quintana (Diario Trome)

No obstante, el recordado atacante grone también respondió a todos los que critican la poca experiencia que tiene Salas como estratega. Incluso se atrevió a compararlo con los inicios de Pep Guardiola y Marcelo Gallardo, cuando estuvieron en Barcelona y River Plate.

"Salvando las distancias, qué experiencia tenían Gallardo y Guardiola cuando les dieron River Plate y Barcelona. ‘Muñeco’ venía de Nacional y Pep del Barcelona B, la verdad no entiendo nada", explicó.

Por último, el popular Kanko dejó en claro que a Chicho no le queda grande el buzo victoriano y aseguró que viene haciendo un trabajo espectacular. Porque ya fue campeón, está puntero en la Liga 1 y debutó en la Copa Libertadores.



"A ‘Chicho’ no le queda grande nada, está motivado, hay que darle la oportunidad que haga su trabajo. ¿Qué más debe hacer el hombre?, el equipo está puntero, fue campeón, solo lleva un partido en la copa, ¿Cuáles son los argumentos para sacarlo?, yo estoy contento con Salas", expresó.