Butrón firme tras insultos a la 'U': "No tengo que pedirle disculpas absolutamente a nadie”

Hace unos días atrás se filtró un video donde Leao Butrón debatía con unos chicos sobre fútbol, en su domicilio. El exportero de Alianza Lima dijo que “La ‘U’ es una mierda”. Esto hizo que muchos hinchas del conjunto ‘merengue’ se molestaran con el panelista del programa ‘A presión’ y recriminaran lo que se veía y escuchaba en las imágenes.

+ ¿Otra vez le ganó un jugador? 'Tanke' Arias confirmó a qué club llegará Franco Zanelatto

+ 'Pollo' Vignolo trolleó a Advíncula tras frase de "hacer el amor" a la Copa que ganó Boca

+ La razón por la que Sporting Cristal busca vender a Percy Liza

El exguardameta quiso aclarar lo sucedido y explicó qué fue lo que pasó cuando insultó al cuadro ‘crema’. Pues se encontraba en su casa en una reunión familiar y discutía con jóvenes, mucho menores que él sobre equipos del fútbol peruano y el descenso que se suspendió justo cuando los de La Victoria habían perdido la categoría.

“Era el cumpleaños de mi hija y estaba con puros chibolos de todos los equipos. Estábamos bromeando, estaba avanzado. Yo estaba con los chicos y me ‘picaron’, ya me habían dado con palo”, sostuvo Leao Butrón en el programa de YouTube ‘A presión’. Esto generó mucha polémica entre los hinchas de Universitario de Deportes, por lo que le están pidiendo que se retracte tras lo dicho.

Leao Butrón se negó a disculparse por lo dicho porque: “Eso jamás lo voy a decir en una entrevista o en público, lo dije en mi casa. Yo no tengo que pedirle disculpas absolutamente a nadie. Porque la gente de fútbol sabe, la gente que me está pidiendo que ofrezca disculpas, habla peor en su casa”, sentenció el exportero de Alianza Lima después de los sucedido.

Finalmente, sobre las personas que le tratan de escribir para reclamarle o insultarlo por lo que dijo el panelista de ‘A presión’ aclaró: “Tengo bloqueados todos los mensajes, no me llega ninguno, así que no se gasten en escribir”, sostuvo Leao Butrón quien es hincha confeso de Alianza Lima y fue el club donde terminó su carrera futbolística.