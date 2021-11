Alianza Lima ganó la primera final por 1-0 a Sporting Cristal y una de las figuras del encuentro fue el portero Ángelo Campos, que se convirtió en un muro bajo los tres palos del conjunto ‘blanquiazul’. Leao Butrón, exguardameta íntimo, habló con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, y dejó en claro su deseo que el cuadro de La Victoria se haga del título, pero también se mostró disconforme con los directivos por el caso del actual portero del equipo ‘grone’, ya que estarían buscando un golero extranjero para reforzar el arco la próxima temporada.

“Cuando salimos campeones de la Fase 2, le escribí a Ángelo Campos, porque es un chico muy trabajador. Ahora, he leído que Alianza buscaría un arquero y eso me parecería increíble. Lo que está mostrando Ángelo no hay porqué cortarlo”, comentó el exfutbolista de Alianza Lima en la entrevista sintiéndose inconforme por la decisión de la administración.

Leao Butrón ya pasó esta situación cuando llegó el ‘Pulpo’, actual portero de la Selección Peruana, a La Victoria: “A mí me pasó con Pedro Gallese, él me llamó cuando estaba de viaje, así me enteré. Yo le respondí: dale nomás, tú vas a jugar. Pero eso te genera tristeza. Es válido que el club lo haga, pero duele cuando tienes un buen año. Al menos Campos no se ha desconcentrado con todo esto”.

El exportero también mostró ganas de que los ‘íntimos’ puedan salir campeones el próximo domingo cuando enfrenten por segunda vez a Sporting Cristal, en un partido que definiría el campeón de la Liga 1: “Yo creo que Alianza Lima va a salir campeón, ojalá no me equivoque”, finalizó Leao Butrón que se encuentra muy contento por el resultado del pasado 21 de noviembre en el compromiso de los de La Victoria.