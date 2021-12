Alianza Lima salió campeón nacional en la temporada 2021 de la Liga 1, tras derrotar en un partido de ida y vuelta a Sporting Cristal por 1-0 en el resultado global. Los ‘íntimos’, al mando de Carlos Bustos, ganaron la Fase 2 y por ese motivo disputaron la final por el título. Esto indica que los ‘blanquiazules’ representarán a nuestro país como ‘Perú 1’ en la Copa Libertadores.

Las fases de grupos aún no están armadas, ya que el sorteo que definirá cada serie será el 23 de marzo. Ahí podremos saber contra qué equipos le tocaría jugar a los representantes del torneo peruano que son Alianza Lima y Sporting Cristal. Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo clasificaron pero para llaves previas.

Por el momento se sabe que los campeones de cada país no chocarán, por eso es que en esta fase de grupos, Alianza Lima no enfrentará a los siguientes clubes: River Plate, Atlético Mineiro, Peñarol, Emelec, Cerro Porteño, U. Católica, Deportes Tolima, The Strongest y en Venezuela aún no se sabe el primer lugar, ya que la final se jugará entre Caracas y Deportivo Táchira.

Mientras que los equipos que sí podrían chocar con Alianza Lima en la fase de grupos, que ya se encuentran clasificados en cada país serían: Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield (Argentina), Always Ready, Independiente Petrolero (Bolivia), Flamengo, Palmeiras (último campeón del torneo), Atlético Paranaense (Brasil), Corinthians, Colo-Colo, Audax Italiano, Everton (Chile), Atlético Nacional (Colombia), Nacional, Plaza Colonia, Montevideo Torque (Uruguay), Independiente del Valle, Universidad Católica, Barcelona (Ecuador), Monagas, Deportivo Lara (Venezuela), Libertad, Guaraní y Olimpia (Paraguay).

Los equipos clasificados en el primer lugar de su respectivo país no se enfrentarán entre ellos por ser campeones nacionales en sus respectivas ligas. Por el momento, Alianza Lima viene evaluando los refuerzos que tendrá para la siguiente temporada donde afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores, teniendo como una de sus máximas figuras al delantero Jefferson Farfán, quien jugará este certamen internacional en el 2022.