El goleador histórico 'blanquiazul' se calentó con reacción de Hernán Barcos en Twitter y aseguró que el 'Pirata' no es Alianza Lima.

Alianza Lima venció 1-0 a San Martín el último lunes por la fecha 13 de la Liga 1 y mientras todo era alegría en la institución 'blanquiazul'. En redes sociales se despertó la polémica luego de una contundente respuesta de Hernán Barcos sobre Waldir Sáenz y el goleador histórico no dudó en hablar sobre el tema y responderle

El goleador histórico del cuadro de La Victoria se sintió ‘golpeado’ por Hernán Barcos, quien desde su cuenta de Twitter respondió con un polémico “Los 2″ a un aficionado que se preguntaba si Waldir “Era un mal tipo, o era un imbécil”, por cuestionar el último triunfo de Alianza Lima ante la Universidad San Martín y afirmar que el penal cobrado a Cristian Benavente nunca existió.

Como se recuerda, Waldir Sáenz fue consultado sobre la respuesta del 'Pirata' y esta fue la contundente respuesta del exfutbolista que ahora sigue regalando sus goles en el fútbol 7. "Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza. Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución".

La declaración más 'picante' fue cuando Waldir Sáenz afirmó que Hernán Barcos le dedica gran parte de su vida a redes sociales y que en vez de ello se la dedique a Alianza Lima. "No sé, pregúntale a él. Su vida de él son redes sociales, que no se preocupe mucho en redes sociales, que se preocupe de hacer goles en Alianza", concluyó.