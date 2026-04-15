Se viene un choque de gigantes en Europa. Paris Saint-Germain y Bayern Múnich se enfrentarán en las semifinales de la UEFA Champions League en una serie que promete marcar la temporada.

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El primer round será el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes desde las 2:00 PM (hora de Perú), donde el PSG buscará sacar ventaja en casa y golpear primero en la eliminatoria.

La vuelta se jugará el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, también desde las 2:00 PM, escenario donde el Bayern Múnich suele hacerse fuerte en noches decisivas de Champions.

El premio es enorme: el ganador de esta llave avanzará a la gran final del torneo más importante de clubes en Europa, un objetivo que ambos gigantes persiguen con urgencia y ambición.

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Luis Díaz marcó golazo en el Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League. (Foto: Champions League)

Bayern Múnich vs. PSG por las semifinales de la Champions League

La final de la Champions League se disputará a partido único el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna desde las 11:00 AM, en un escenario imponente que definirá al nuevo rey del continente.

Así, Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League no es solo una semifinal, es una final anticipada. Porque cuando se cruzan estos dos, Europa se detiene.

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La final de la Champions League será en el Puskás Aréna el próximo sábado 30 de mayo desde las 11:00 AM. (Foto: Champions League)

¿Cuántas Champions League tiene PSG?

PSG ha ganado un título de Champions League.

¿Cuántas Champions League tiene Bayern Múnich?

Bayern Múnich ha ganado seis títulos de Champions League.

Datos claves

PSG y Bayern Múnich jugarán la semifinal de la UEFA Champions League el 28 de abril.

El partido de vuelta se realizará en el Allianz Arena el miércoles 6 de mayo.

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