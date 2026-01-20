Real Madrid destrozó 6-1 al Mónaco por la Champions League con Vinicius Jr. y Kylian Mbappé superlativos

En la segunda mitad, el dominio blanco se transformó en una tormenta ofensiva imparable para los franceses. El juvenil Franco Mastantuono anotó su primer gol europeo, seguido por un infortunado autogol de Kehrer y un remate al ángulo de un Vinicius Jr. que fue la gran figura del encuentro.
Vinicius Junior en el Real Madrid junto a Kylian Mbappe por la UEFA Champions League 2025/26. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
El conjunto visitante logró descontar gracias a una anotación de Jordan Teze tras un error defensivo, pero la alegría duró poco. Jude Bellingham se encargó de poner la cifra definitiva en el marcador, eludiendo al portero para sellar una noche mágica de fútbol total en la capital española.
Con este resultado, el equipo de Arbeloa se ratifica como el gran favorito para conquistar la Orejona esta temporada. La dupla entre Mbappé y Vinicius parece haber alcanzado su punto máximo de madurez, enviando un mensaje de autoridad a todos sus rivales directos en el torneo.
¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid y Mónaco?
El Real Madrid retomará su actividad en LaLiga este sábado 24 de enero, cuando visite al Villarreal en un duelo crucial para mantenerse en la pelea por el liderato. Posteriormente, los dirigidos por Álvaro Arbeloa viajarán a Portugal para enfrentarse al Benfica el miércoles 28 de enero, en lo que será el cierre de la fase de liga de la Champions League.
Por su parte, el AS Mónaco buscará sanar sus heridas en la Ligue 1 enfrentando al Le Havre como visitante este sábado 24 de enero. El conjunto monegasco cerrará su participación en esta etapa europea el miércoles 28 de enero, recibiendo en el Estadio Luis II a la Juventus, un partido decisivo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
Vinicius Junior abrazando a su entrenador: Alvaro Arbeloa. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
DATOS CLAVES
Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco con doblete de Kylian Mbappé y gol de Vinicius.
Bellingham y Mastantuono completaron la cuenta en el Bernabéu junto a un autogol de Kehrer.
El equipo visitará al Villarreal el 24 de enero y al Benfica el 28.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Real Madrid goleó por 6-1 contra el AS Mónaco. Siendo esto un problema menos para el cuadro que dirige Álvaro Arbeloa. En Champions League se acomodan, después de un duelo completo. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Nos vemos en una siguiente emisión.
90+1': LA TUVO VINICIUS
Gran carrera del atacante brasileño. Quien no miró a Mbappé para servirle un pase. Pero todo terminó en un cierre de la defensa del AS Mónaco.
87': INTENTA EL AS MÓNACO
Pero no hay mayor respuesta por parte del cuadro francés. Real Madrid está cómodo en todas sus líneas.
83': LA TUVO REAL MADRID
Casi cae el séptimo del cuadro español. Remató desviado Jude Bellingham, tras un pase de Kylian Mbappé.
¡GOL DEL REAL MADRID!
Apareció ahora Jude Bellingham definiendo dentro del área. Encarando y enganchando, frente al portero Philipp Köhn. Para que marce el volante inglés.
Tweet placeholder
77': REAL MADRID MUEVE EL BALÓN
Busca la oportunidad de marcar uno más, pero AS Mónaco espera en la mitad de la cancha. Por lo que todavía no se da una respuesta inmediata de ambas partes.
¡GOL DEL AS MÓNACO!
La presión de Jordan Teze hace efecto. Tras un error de Dani Ceballos en salida. Marca el cuadro francés.
69': CAMBIO EN REAL MADRID
Franco Mastantuono se retira, ingresa en su lugar Gonzalo García.
66': AS MÓNACO PIERDE CHANCE
El cuadro francés intentó descontar con un veloz contraataque. Después de una buena transición. El remate fue desviado de Maghnes Akliouche.
¡GOL DEL REAL MADRID!
Apareció ahora Vinicius Jr. después de un remate impresionante a la parte superior. El futbolista brasileño rompe una racha y críticas en su contra.
Tweet placeholder
57': BUSCA EL QUINTO
Real Madrid ahora mismo atacando buscando la goleada. AS Mónaco solo rechaza balones.
¡GOL DEL REAL MADRID!
Vinicius Jr. busca encarando por izquierda, centra para Arda Guler. Pero la defensa del AS Mónaco la pone en su própio arco. Thilo Kehrer suma en contra.
54': REAL MADRID DOMINA
Después del tanto termina siendo absoluto mandamás. Con las oportunidades a flor de piel.
¡GOL DEL REAL MADRID!
Apareció ahora Franco Mastantuono, tras un pase de Vinicius Jr. Debut goleador del argentino, quien define perfecto.
Tweet placeholder
50': REAL MADRID PRESIONA
Nuevamente la intensidad parece estar presente en esta parte del partido. AS Mónaco por ahora se defiende bien.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Real Madrid y AS Mónaco juegan la parte complementaria.
¡CAMBIO EN EL REAL MADRID!
Se fue Raúl Asencio, ingresó Dani Ceballos. Para la segunda parte contra el AS Mónaco.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Real Madrid vence al AS Mónaco gracias a dos tantos de Kylian Mbappé. Haciendo un arranque de duelo de forma perfecta.
45': LA TUVO EL REAL MADRID
Jude Bellingham la tuvo de cabeza, tras un centro de Franco Mastantuono. Finalmente, el remate se fue desviado.
41': LA TUVO AS MÓNACO
Error en salida de Aurélien Tchouaméni. Que aprovechó Maghnes Akliouche. Remató y contuvo Thibaut Courtois. Era el descuento del cuadro francés.
40': REAL MADRID BAJA LAS CARGAS
El cuadro merengue está buscando con calma el tercer gol. Pero ya no está viendo oportunidad de arriesgar atrás por ahora. Eso podría capitalizarlo el AS Mónaco.
35': SIGUE ATACANDO EL AS MÓNACO
Buscando la oportunidad de descontar. Atrás el Real Madrid intenta no complicarse. Pero siempre hay esa sensación de temor.
30': LA TUVO EL AS MÓNACO
Gran remate de media distancia de Jordan Teze. Quien la estrelló en el travesaño. Siendo esto, un problema serio de cara al aspecto defensivo en el cuadro del Real Madrid.
30': LA TUVO VINICIUS
El atacante brasileño tuvo la oportunidad de poder definir. En este caso, remató algo desviado. Siendo una oportunidad para la goleada.
¡GOL DEL REAL MADRID!
Apareció nuevamente el contra-ataque del cuadro blanco. Gran gestión entre Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. Marcando el futbolista francés.
Tweet placeholder
23': AS MÓNACO BUSCA NUEVAMENTE
Golovin buscó por izquierda profundizar, salvó Valverde un balón peligroso.
20': CONTROL CON CALMA
Real Madrid busca tener opciones en ofensiva, contra un cuadro que espera para salir de contra. AS Mónaco espera para jugar en velocidad. Si los blancos erran.
18': LA TUVO ANSU FATI
Gran jugada en ofensiva del cuadro francés. Quien queda suelto y remata. Falló tremendamente la defensa del Real Madrid.
16': LA TUVO EL REAL MADRID
Aurélien Tchouaméni probó de media distancia, tras un pase previo de Franco Mastantuono. Apenas desviado.
13': SE DEFIENDE EL MADRID
AS Mónaco mediante balones largos busca el empate. Con dos tiros de esquina, Dier avisó a Courtois.
12': FALTA DEL REAL MADRID
AS Mónaco intentó salir de contra, cortó con falta Raúl Asencio, quien salió lejos de su zona defensiva.
9': REAL MADRID PRESIONA
Quiere olvidarse de todos los problemas anteriores. Con el remate final de Franco Mastantuono. Quien remata desviado finalmente.
¡GOL DEL REAL MADRID!
Apareció Kylian Mbappé, para rematar después de un remate dentro del área. Gana ya el cuadro merengue contra AS Mónaco.
Tweet placeholder
2': REAL MADRID EMPIEZA ALTO
La presión del cuadro merengue es intensa. Contra el AS Mónaco, busca las bandas por ahora.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Real Madrid y AS Mónaco se enfrentan por la UEFA Champions League.
¡LOS CLUBES ESTÁN EN CANCHA!
Con sus capitanes saludándose para este duelo. Denis Zakaria por el AS Mónaco. Federico Valverde por el Real Madrid.
¡CANTERANO DEL BARCELONA!
Así llegó Ansu Fati al Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid.
¡TODO LISTO PARA EL GRAN PARTIDO!
En instantes estarán chocando Real Madrid y AS Mónaco por la UEFA Champions League. Estamos a solo minutos del pitazo inicial.
¡LOS JUGADORES ESTÁN EN CANCHA!
Real Madrid está listo para poder competir contra el AS Mónaco, los jugadores enfocados.
