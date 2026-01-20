Real Madrid destrozó 6-1 al Mónaco por la Champions League con Vinicius Jr. y Kylian Mbappé superlativos

El Real Madrid firmó una actuación histórica en la Champions League al golear 6-1 al AS Mónaco en el Santiago Bernabéu. La exhibición comenzó temprano con un doblete de Kylian Mbappé, quien castigó a su ex equipo con definiciones letales tras asistencias de Valverde y Vinicius Jr.

Real Madrid sometió al AS Mónaco

En la segunda mitad, el dominio blanco se transformó en una tormenta ofensiva imparable para los franceses. El juvenil Franco Mastantuono anotó su primer gol europeo, seguido por un infortunado autogol de Kehrer y un remate al ángulo de un Vinicius Jr. que fue la gran figura del encuentro.

Vinicius Junior en el Real Madrid junto a Kylian Mbappe por la UEFA Champions League 2025/26. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

El conjunto visitante logró descontar gracias a una anotación de Jordan Teze tras un error defensivo, pero la alegría duró poco. Jude Bellingham se encargó de poner la cifra definitiva en el marcador, eludiendo al portero para sellar una noche mágica de fútbol total en la capital española.

Con este resultado, el equipo de Arbeloa se ratifica como el gran favorito para conquistar la Orejona esta temporada. La dupla entre Mbappé y Vinicius parece haber alcanzado su punto máximo de madurez, enviando un mensaje de autoridad a todos sus rivales directos en el torneo.

ver también Arsenal aseguró la clasificación y venció 3-1 a Inter por la Champions League: goles y resumen

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid y Mónaco?

El Real Madrid retomará su actividad en LaLiga este sábado 24 de enero, cuando visite al Villarreal en un duelo crucial para mantenerse en la pelea por el liderato. Posteriormente, los dirigidos por Álvaro Arbeloa viajarán a Portugal para enfrentarse al Benfica el miércoles 28 de enero, en lo que será el cierre de la fase de liga de la Champions League.

Por su parte, el AS Mónaco buscará sanar sus heridas en la Ligue 1 enfrentando al Le Havre como visitante este sábado 24 de enero. El conjunto monegasco cerrará su participación en esta etapa europea el miércoles 28 de enero, recibiendo en el Estadio Luis II a la Juventus, un partido decisivo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Vinicius Junior abrazando a su entrenador: Alvaro Arbeloa. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

DATOS CLAVES