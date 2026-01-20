Es tendencia:
Champions League

Real Madrid destrozó 6-1 al Mónaco por la Champions League con Vinicius Jr. y Kylian Mbappé superlativos

Una noche histórica para el Real Madrid por UEFA Champions League. Frente a AS Mónaco, lograron dejar atrás los pitos en su contra, goleando.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco por la UEFA Champions League.
Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco por la UEFA Champions League.

El Real Madrid firmó una actuación histórica en la Champions League al golear 6-1 al AS Mónaco en el Santiago Bernabéu. La exhibición comenzó temprano con un doblete de Kylian Mbappé, quien castigó a su ex equipo con definiciones letales tras asistencias de Valverde y Vinicius Jr.

Real Madrid sometió al AS Mónaco

En la segunda mitad, el dominio blanco se transformó en una tormenta ofensiva imparable para los franceses. El juvenil Franco Mastantuono anotó su primer gol europeo, seguido por un infortunado autogol de Kehrer y un remate al ángulo de un Vinicius Jr. que fue la gran figura del encuentro.

El conjunto visitante logró descontar gracias a una anotación de Jordan Teze tras un error defensivo, pero la alegría duró poco. Jude Bellingham se encargó de poner la cifra definitiva en el marcador, eludiendo al portero para sellar una noche mágica de fútbol total en la capital española.

Con este resultado, el equipo de Arbeloa se ratifica como el gran favorito para conquistar la Orejona esta temporada. La dupla entre Mbappé y Vinicius parece haber alcanzado su punto máximo de madurez, enviando un mensaje de autoridad a todos sus rivales directos en el torneo.

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid y Mónaco?

El Real Madrid retomará su actividad en LaLiga este sábado 24 de enero, cuando visite al Villarreal en un duelo crucial para mantenerse en la pelea por el liderato. Posteriormente, los dirigidos por Álvaro Arbeloa viajarán a Portugal para enfrentarse al Benfica el miércoles 28 de enero, en lo que será el cierre de la fase de liga de la Champions League.

Por su parte, el AS Mónaco buscará sanar sus heridas en la Ligue 1 enfrentando al Le Havre como visitante este sábado 24 de enero. El conjunto monegasco cerrará su participación en esta etapa europea el miércoles 28 de enero, recibiendo en el Estadio Luis II a la Juventus, un partido decisivo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

DATOS CLAVES

  • Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco con doblete de Kylian Mbappé y gol de Vinicius.
  • Bellingham y Mastantuono completaron la cuenta en el Bernabéu junto a un autogol de Kehrer.
  • El equipo visitará al Villarreal el 24 de enero y al Benfica el 28.
¡FINAL DEL PARTIDO!

Real Madrid goleó por 6-1 contra el AS Mónaco. Siendo esto un problema menos para el cuadro que dirige Álvaro Arbeloa. En Champions League se acomodan, después de un duelo completo. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Nos vemos en una siguiente emisión.

90+1': LA TUVO VINICIUS

Gran carrera del atacante brasileño. Quien no miró a Mbappé para servirle un pase. Pero todo terminó en un cierre de la defensa del AS Mónaco.

87': INTENTA EL AS MÓNACO

Pero no hay mayor respuesta por parte del cuadro francés. Real Madrid está cómodo en todas sus líneas.

83': LA TUVO REAL MADRID

Casi cae el séptimo del cuadro español. Remató desviado Jude Bellingham, tras un pase de Kylian Mbappé.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Apareció ahora Jude Bellingham definiendo dentro del área. Encarando y enganchando, frente al portero Philipp Köhn. Para que marce el volante inglés.

77': REAL MADRID MUEVE EL BALÓN

Busca la oportunidad de marcar uno más, pero AS Mónaco espera en la mitad de la cancha. Por lo que todavía no se da una respuesta inmediata de ambas partes.

¡GOL DEL AS MÓNACO!

La presión de Jordan Teze hace efecto. Tras un error de Dani Ceballos en salida. Marca el cuadro francés.

69': CAMBIO EN REAL MADRID

Franco Mastantuono se retira, ingresa en su lugar Gonzalo García.

66': AS MÓNACO PIERDE CHANCE

El cuadro francés intentó descontar con un veloz contraataque. Después de una buena transición. El remate fue desviado de Maghnes Akliouche.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Apareció ahora Vinicius Jr. después de un remate impresionante a la parte superior. El futbolista brasileño rompe una racha y críticas en su contra.

57': BUSCA EL QUINTO

Real Madrid ahora mismo atacando buscando la goleada. AS Mónaco solo rechaza balones.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Vinicius Jr. busca encarando por izquierda, centra para Arda Guler. Pero la defensa del AS Mónaco la pone en su própio arco. Thilo Kehrer suma en contra.

54': REAL MADRID DOMINA

Después del tanto termina siendo absoluto mandamás. Con las oportunidades a flor de piel.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Apareció ahora Franco Mastantuono, tras un pase de Vinicius Jr. Debut goleador del argentino, quien define perfecto.

50': REAL MADRID PRESIONA

Nuevamente la intensidad parece estar presente en esta parte del partido. AS Mónaco por ahora se defiende bien.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Real Madrid y AS Mónaco juegan la parte complementaria.

¡CAMBIO EN EL REAL MADRID!

Se fue Raúl Asencio, ingresó Dani Ceballos. Para la segunda parte contra el AS Mónaco.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Real Madrid vence al AS Mónaco gracias a dos tantos de Kylian Mbappé. Haciendo un arranque de duelo de forma perfecta.

Imagen

45': LA TUVO EL REAL MADRID

Jude Bellingham la tuvo de cabeza, tras un centro de Franco Mastantuono. Finalmente, el remate se fue desviado.

41': LA TUVO AS MÓNACO

Error en salida de Aurélien Tchouaméni. Que aprovechó Maghnes Akliouche. Remató y contuvo Thibaut Courtois. Era el descuento del cuadro francés.

40': REAL MADRID BAJA LAS CARGAS

El cuadro merengue está buscando con calma el tercer gol. Pero ya no está viendo oportunidad de arriesgar atrás por ahora. Eso podría capitalizarlo el AS Mónaco.

35': SIGUE ATACANDO EL AS MÓNACO

Buscando la oportunidad de descontar. Atrás el Real Madrid intenta no complicarse. Pero siempre hay esa sensación de temor.

30': LA TUVO EL AS MÓNACO

Gran remate de media distancia de Jordan Teze. Quien la estrelló en el travesaño. Siendo esto, un problema serio de cara al aspecto defensivo en el cuadro del Real Madrid.

30': LA TUVO VINICIUS

El atacante brasileño tuvo la oportunidad de poder definir. En este caso, remató algo desviado. Siendo una oportunidad para la goleada.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Apareció nuevamente el contra-ataque del cuadro blanco. Gran gestión entre Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. Marcando el futbolista francés.

23': AS MÓNACO BUSCA NUEVAMENTE

Golovin buscó por izquierda profundizar, salvó Valverde un balón peligroso.

20': CONTROL CON CALMA

Real Madrid busca tener opciones en ofensiva, contra un cuadro que espera para salir de contra. AS Mónaco espera para jugar en velocidad. Si los blancos erran.

18': LA TUVO ANSU FATI

Gran jugada en ofensiva del cuadro francés. Quien queda suelto y remata. Falló tremendamente la defensa del Real Madrid.

16': LA TUVO EL REAL MADRID

Aurélien Tchouaméni probó de media distancia, tras un pase previo de Franco Mastantuono. Apenas desviado.

13': SE DEFIENDE EL MADRID

AS Mónaco mediante balones largos busca el empate. Con dos tiros de esquina, Dier avisó a Courtois.

12': FALTA DEL REAL MADRID

AS Mónaco intentó salir de contra, cortó con falta Raúl Asencio, quien salió lejos de su zona defensiva.

9': REAL MADRID PRESIONA

Quiere olvidarse de todos los problemas anteriores. Con el remate final de Franco Mastantuono. Quien remata desviado finalmente.

¡GOL DEL REAL MADRID!

Apareció Kylian Mbappé, para rematar después de un remate dentro del área. Gana ya el cuadro merengue contra AS Mónaco.

Tweet placeholder

2': REAL MADRID EMPIEZA ALTO

La presión del cuadro merengue es intensa. Contra el AS Mónaco, busca las bandas por ahora.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Real Madrid y AS Mónaco se enfrentan por la UEFA Champions League.

¡LOS CLUBES ESTÁN EN CANCHA!

Con sus capitanes saludándose para este duelo. Denis Zakaria por el AS Mónaco. Federico Valverde por el Real Madrid.

¡CANTERANO DEL BARCELONA!

Así llegó Ansu Fati al Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid.

¡TODO LISTO PARA EL GRAN PARTIDO!

En instantes estarán chocando Real Madrid y AS Mónaco por la UEFA Champions League. Estamos a solo minutos del pitazo inicial.

¡LOS JUGADORES ESTÁN EN CANCHA!

Real Madrid está listo para poder competir contra el AS Mónaco, los jugadores enfocados.

¡LA VISITA TAMBIÉN CONFIRMA SU EQUIPO!

AS Mónaco XI: Köhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Ansu Fati, Balogun

¡TODO LISTO EN EL LOCAL!

XI REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius.

Imagen

¡DEBUT PARA ÁLVARO ARBELOA ESTA TARDE!

Real Madrid se encuentra en alerta roja para recibir a Monaco. Luego de todos los problemas recientes en resultados y rendimientos, que desencadenaron en la salida de Xabi Alonso.

¡REAL MADRID DEBE LAVAR SU CARA!

Hoy se enfrentan Real Madrid y Monaco en Champions. La última vez que jugaron, el Monaco ganó 3-1, remontando el 4-2 de la ida en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

¡BIENVENIDOS A ESTA PARTIDO!

Por la UEFA Champions League, se estará jugando el partido entre Real Madrid y AS Mónaco. En minutos nada más tendremos todos los detalles.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
