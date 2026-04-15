¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League 2025-26

El Bayern Múnich recibe hoy al Real Madrid en el Allianz Arena para definir al semifinalista de la UEFA Champions League. Tras el 2-1 de la ida a favor de los bávaros, todas las miradas están puestas en el colombiano Luis Díaz.

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El extremo guajiro se perfila como titular indiscutible en el esquema de Vincent Kompany. Su capacidad para desbordar por la banda izquierda será clave para mantener la ventaja conseguida en el Santiago Bernabéu.

Alineación probable del Bayern Múnich

El equipo alemán saltaría al campo con su base estelar. Manuel Neuer estará bajo los tres palos, resguardado por una línea defensiva sólida liderada por Dayot Upamecano y Jonathan Tah.

Luis Diaz junto a Alphonso Davies preparándose en el Bayern Munich para el partido por Champions League 2025/26 ante el Real Madrid. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

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En el medio campo, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović se encargarán de la distribución. El ataque estará conformado por Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y el goleador inglés Harry Kane.

Alineación probable del Real Madrid

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega con la obligación de remontar. Thibaut Courtois defenderá el arco, mientras que Antonio Rüdiger y Éder Militão intentarán frenar las transiciones rápidas del equipo alemán.

El mediocampo merengue contará con la potencia de Federico Valverde y Eduardo Camavinga junto a Jude Bellingham. En punta, el tridente de miedo será integrado por Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

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Horario y dónde ver el partido en vivo

El encuentro iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN y la plataforma Disney Plus. Se espera un ambiente eléctrico en un Allianz Arena que ya agotó todas sus localidades.

El ganador de este duelo histórico se enfrentará en la siguiente fase al vencedor de la llave entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Luis Díaz busca seguir haciendo historia y meterse en su segunda final de Champions.

DATOS CLAVES

Luis Díaz será titular en el Bayern Múnich tras ganar 2-1 el partido de ida.

El partido inicia a las 2:00 p.m. con transmisión por ESPN y Disney Plus.

Harry Kane y Kylian Mbappé liderarán los ataques de sus equipos en el Allianz Arena.