La UEFA Champions League sigue su camino en los cuartos de final y ahora se viene un choque que paralizará España. El conjunto de FC Barcelona tendrá un duro duelo ante el Atlético de Madrid en busca de acceder a las semifinales. Encuentro picante, de dos equipos que se conocen muy bien y que desean seguir en contienda en este certamen internacional.

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El conjunto de Hansi Flick viene de lograr su clasificación ante Newcastle United. Los ‘Blaugranas’ que se mostraron sólidos en el primer juego, en el segundo encuentro fueron los grandes dominadores al vencer por 7-2 en el Camp Nou y así sellar su clasificación. Esto dejó un global de 8-3 la contienda que parecía más pareja en un comienzo.

Por su lado, el cuadro dirigido por Diego Simeone también acabó en goleada. El juego de vuelta si bien acabó 3-2 a favor del Tottenham Hotspur, pero no le alcanzó para superar a los ‘colchoneros’. Al final el global terminó en un contundente 5-7 para los de Madrid.

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Alineaciones oficiales del FC Barcelona vs Atlético de Madrid

FC Barcelona : Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez.

¿Dónde ver el FC Barcelona vs Atlético de Madrid?

Por los cuartos de final el FC Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Este partidazo será transmitido por la cadena internacional de cable ESPN, pero también lo pasarán por la plataforma Disney+. Sin embargo, también lo podrás seguir mediante Bolavip Perú completamente gratis.

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¿A qué hora y cuándo juegan FC Barcelona vs Atlético de Madrid?

Este partido por los cuartos de final de la UEFA Champions League se disputará el próximo miércoles 8 de abril, la hora programada para rodar el balón es a las 14:00 horas de Perú.

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