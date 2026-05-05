Arsenal y Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar tras el empate 1-1 en el partido de ida. En juego está un lugar en la final de Champions League.

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 5 de mayo por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Luego del empate 1-1 en el duelo de ida, se juega la revancha donde ambos equipos pondrán sus mejores futbolistas para clasificar a la final en el Puskás Arena, de Budapest, Hungría.

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El primer partido de la serie entre ‘Gunners’ y ‘Colchoneros’ terminó en igualdad 1-1 por los goles de penal de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez. A partir de ello, el encuentro de vuelta pasa a tomar una relevancia mucho mayor donde el equipo que triunfe en Londres pasará a la definición donde esperan Bayern Múnich o PSG (juegan este miércoles en el Allianz Arena).

Para este encuentro, ambos equipos cuentan con bajas de peso para sus alineaciones titulares. En Arsenal, Mikel Arteta no tiene disponible a Jurriën Timber por la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha, que sufrió en agosto pasado. Por su parte, Kai Havertz y Martin Odegaard llegan al límite físicamente, por lo que sólo podrían jugar unos minutos.

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Por su parte, en Atlético de Madrid, Pablo Barrios padece una lesión muscular en el muslo izquierdo, mientras que Nico González también está con una dolencia muscular. Son las dos bajas confirmadas para este partido de vuelta. En tanto, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Ademola Lookman llegan con algunas molestias, pero serán titulares. Vuelve José María Giménez.

La alineación de Arsenal para enfrentar al Atlético de Madrid

Pese a no tener a Odegaard y a Havertz desde el arranque, se perfila una formación titular muy ofensiva de Mikel Arteta. Eberechi Eze permanece en el once titular, mientras que Bukayo Saka se mete también. No juegan ni Martín Zubimendi ni Piero Hincapié.

LOS TITULARES DE ARSENAL SON:

David Raya

Ben White

William Saliba

Gabriel Magalhães

Riccardo Calafiori

Declan Rice

Myles Lewis-Skelly

Bukayo Saka

Eberechi Eze

Leandro Trossard

Viktor Gyökeres

DT: Mikel Arteta

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La alineación de Atlético de Madrid para visitar al Arsenal

Diego Simeone mantiene en el arco a Jan Oblak, a pesar de que Juan Musso supo ser importante en las rondas anteriores en el ‘Atleti’. A pesar de que algunos futbolistas arrastran molestias, el ‘Cholo’ pone lo mejor.

LA ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID TIENE A:

Jan Oblak

Marc Pubill

Robin Le Normand

Dávid Hancko

Matteo Ruggeri

Giuliano Simeone

Koke

Marcos Llorente

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

DT: Diego Simeone

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League?

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, se juega este martes 5 de mayo desde las 14:00 horas de Lima, Perú (GMT-5) en el Estadio Emirates de Londres. La transmisión del partido corre por cuenta de ESPN y de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Datos claves

5 de mayo es la vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid en Londres.

es la vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid en Londres. 1-1 fue el empate de ida con goles de Gyökeres y Julián Álvarez.

fue el empate de ida con goles de Gyökeres y Julián Álvarez. 14:00 horas es la transmisión del partido por ESPN y Disney+ Premium.