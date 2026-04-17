La polémica sigue creciendo tras el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores. Esta vez, fue el técnico Abel Ferreira quien se pronunció sobre el penal que terminó definiendo el encuentro.

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El entrenador portugués no dudó en referirse a la jugada clave y lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Estoy muy contento porque si Arthur hubiera entrado antes, probablemente también habría tenido que salir antes y no habría conseguido el penal”. Una frase que pone el foco directamente en Arthur Gabriel, protagonista de la acción dentro del área.

La jugada generó gran controversia, ya que el lateral izquierdo Arthur Gabriel cayó tras un contacto con el lateral derecho Joao Cuenca, acción que fue revisada y sancionada como penal por el árbitro chileno Piero Maza.

Pero Abel Ferreira fue más allá y respaldó completamente la decisión arbitral, destacando el rol de su capitán en la jugada: “Me alegró que mi capitán hablara con el árbitro para que revisara la jugada con el VAR, porque era obvio que había un penalti clarísimo”.

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Árbitro Piero Maza cobró penal en el Palmeiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores

El técnico Abel Ferreira hizo referencia directa al capitán Gustavo Gómez, quien se acercó al juez Piero Maza para solicitar la revisión en el VAR, acción que terminó siendo determinante en el desenlace del partido.

Así, mientras en Sporting Cristal reina la sensación de injusticia, desde Palmeiras defienden la jugada con firmeza. Una polémica que sigue encendida y que seguramente dará que hablar por varios días más.

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¿ERA PENAL? El VAR llamó a Piero Maza a revisar una supuesta falta de Joao Cuenca a Luighi en el Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vuelve a jugar el próximo martes 28 de abril desde las 9:00 PM y ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 3 : Sporting Cristal vs. Junior / 28 de abril, 9:00 PM en Matute



: vs. Junior / 28 de abril, 9:00 PM en Matute Fecha 4 : Sporting Cristal vs. Palmeiras / 5 de mayo, 5:00 PM en Matute



: vs. Palmeiras / 5 de mayo, 5:00 PM en Matute Fecha 5 : Junior vs. Sporting Cristal / 20 de mayo, 9:00 PM en el Estadio Olímpico Jaime Morón



: Junior vs. / 20 de mayo, 9:00 PM en el Estadio Olímpico Jaime Morón Fecha 6: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal / 28 de mayo, 5:00 PM en el Estadio La Nueva Olla

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Datos claves

El árbitro Piero Maza sancionó un penal tras revisar el VAR por falta sobre Arthur.

El técnico Abel Ferreira respaldó el cobro del árbitro tras el contacto de Joao Cuenca.

El capitán Gustavo Gómez solicitó la revisión de la jugada al juez Piero Maza.