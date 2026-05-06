Palmeiras le ganó bien a Sporting Cristal. Su entrenador tomó la palabra en la conferencia, con un comentario que no gustará en Alianza Lima.

Palmeiras logró un triunfo sólido por 2-0 frente a Sporting Cristal en la Copa Libertadores, pero el resultado quedó en segundo plano tras las palabras de su técnico. Abel Ferreiraaprovechó la conferencia de prensa para lanzar una crítica que caló hondo en el entorno de Alianza Lima.

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A pesar de la satisfacción por el desempeño de sus dirigidos, el estratega portugués no ocultó su incomodidad con el escenario del encuentro. Sus declaraciones apuntaron directamente a la infraestructura del Estadio Alejandro Villanueva, casa del conjunto íntimo.

La crítica al césped de Matute

Ferreira fue tajante al vincular la calidad del espectáculo con el estado del terreno de juego. “Necesitamos hablar de los campos si queremos un fútbol más intenso y de calidad”, afirmó el técnico tras conseguir los tres puntos en La Victoria.

Estas palabras generaron una reacción inmediata, ya que el estadio es propiedad de Alianza Lima y es alquilado para este tipo de certámenes internacionales. Para el entrenador del “Verdao”, las condiciones actuales del gramado son un obstáculo para la propuesta de juego que busca implementar.

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Tensión en el fútbol local

El comentario de Ferreira no ha caído bien en la institución blanquiazul, dado que cuestiona directamente el mantenimiento de su recinto principal. El dardo del portugués llega en un momento donde la logística de los estadios peruanos está bajo la lupa de la Conmebol.

Este tipo de reclamos pone en evidencia la brecha de infraestructura entre los gigantes de Brasil y los clubes del resto del continente. Mientras Palmeiras celebra su efectividad, el fútbol peruano queda con la tarea de revisar sus estándares de localía.

Abel Ferreira trabajando en el triunfo de Palmeiras contra Sporting Cristal. (Foto: X).

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