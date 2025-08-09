Germán Denis resumió en 7 sólidas palabras la clave que puede cambiar el destino de Universitario ante Palmeiras

Se vienen dos partidos decisivos para el año de Universitario. La serie ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores es la prioridad por estas horas. A raíz de este encuentro, Germán Denis, bien recordado por los hinchas ‘cremas’, opinó al respecto.

El ‘Tanque’ dejó un muy buen recuerdo en un momento difícil para la ‘U’. Disputó un total de 33 partidos donde marcó 16 goles, aunque el más importante fue ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional, que sirvió para mantener la categoría. Estuvo apenas un año, antes de irse nuevamente al fútbol italiano, pero su entrega y sus tantos quedaron en el recuerdo de los hinchas.

A pocos días del partido de ida en el Estadio Monumental (jueves 14 desde las 07:30 PM hora local), Denis habló del partido, dejando una clave para que la ‘U’ pueda tener oportunidad ante el conjunto brasileño.

Germán Denis considera que la localía de Universitario será importante

Aunque destacó algunos aspectos de Palmeiras de cara al inicio de la serie de octavos de final de Libertadores, Germán Denis también ponderó la localía de Universitario y lo definió en sólo siete (7) palabras. “Jugar en el Monumental no es fácil“, sentenció.

“Palmeiras tiene jerarquía, experiencia y jugadores con características individuales muy importantes, pero jugar en el Monumental no es fácil. La ‘U’ tiene que pensar en si mismo, con el equipo que tiene puede enfrentar a cualquier equipo de Sudamérica“, fue la declaración completa del ‘Tanque’ en el programa Mano a Mano del canal de YouTube DENGANCHE.

En referencia al Coloso de Ate, el atacante destacó lo que representa el hincha ‘crema’ y cómo apoya al equipo pase lo que pase. “Ningún equipo del Perú llena las canchas como la ‘U’. A mí lo que me sorprende es que no se escuchaban puteadas, eso nos ayudó muchísimo“, recordó.

Los recuerdos de Germán Denis en Universitario

A pesar del mal momento que atravesaba Universitario entre 2018 y 2019, Denis tiene un buen recuerdo de lo que fue ese paso de un año. “Seguramente recuerdos muy lindos, porque haber vivido esa experiencia y ser parte de la historia de este club tan importante fue algo hermoso. Llegué en un momento muy difícil, en una situación complicada en la cual el equipo estaba peleando la baja“, dijo.

Y agregó: “Con esfuerzo, sacrificio y equipo pudimos sacarlo adelante. Tengo recuerdos muy lindos; aparte el estadio era muy lindo, la gente apoyó en cada momento a pesar de la situación. Tengo recuerdos de cada concentración con caravanas impresionantes. Fue algo fundamental para nosotros”.

Palmeiras llega en problemas a la serie ante Universitario

A pocos días de esta serie, Palmeiras no atraviesa un buen momento y sus hinchas hasta colmaron su paciencia demostrando su descontento para con el entrenador Abel Ferreira. Luego de la derrota y la eliminación de la Copa de Brasil ante el Corinthians de André Carrillo, los fanáticos del ‘Verdao’ no toleraron esto y apuntaron contra el portugués.

Algunas de las críticas apuntaron a la falta de un reemplazo para Richard Ríos, transferido al Benfica en casi 30 millones de euros, y a algunas decisiones tácticas en el equipo titular. No obstante, no se cuestiona una salida de Ferreira, pero el ambiente no es el mejor para el duelo ante Universitario.

