Flamengo decidió no dejar nada al azar en la antesala de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El cuadro brasileño entrenó en la VIDENA y sorprendió al replicar una estrategia que en su momento hizo famosa Juan Reynoso cuando dirigía a la Selección Peruana: enormes toldos envolventes y un plan completo de antiespionaje para blindar cada sesión táctica.

Durante el entrenamiento de este viernes 28 de noviembre, el cuerpo técnico del ‘Fla’ ordenó rodear el campo con estructuras altas que impiden cualquier visión externa, incluso desde edificios cercanos. Estas medidas habían generado revuelo cuando Juan Reynoso las implementó en Lima, pero Flamengo las considera hoy indispensables para mantener el factor sorpresa.

El equipo del técnico Filipe Luis también coordinó con la Federación Peruana de Fútbol para reforzar la seguridad en accesos, limitar las grabaciones y controlar por completo la presencia de terceros en la zona.

Con este tipo de preparación, Flamengo demuestra que está dispuesto a utilizar cualquier recurso para llegar con ventaja psicológica y estratégica al duelo decisivo ante Palmeiras. Si la fórmula de Reynoso fue polémica en Perú, en el ‘Mengão’ la han adoptado sin complejos.

Los toldos antiespías en VIDENA: Una táctica de Reynoso. (Foto: Globo Esporte)

El técnico Filipe Luis decidió replicar la táctica que empleó el estratega Juan Reynoso cuando dirigía a la Selección Peruana y tenía sus sesiones de entrenamiento en VIDENA. Así pues, los altos toldos negros se volvieron a elevar y la práctica fue todo un misterio.

Más allá del hermetismo, se conoció que Flamengo ensaya variantes tácticas que no ha mostrado en el Brasileirao y que podrían aparecer en la final de la Copa Libertadores. La utilización de toldos y barreras visuales permite trabajar sin interrupciones y, sobre todo, sin alertar al contrincante.

El último entrenamiento de Flamengo previo a la final ante Palmeiras por la Copa Libertadores. (Foto: Globo Esporte)

¿Cuánto vale el plantel de Flamengo?

El plantel de Flamengo vale 195,90 millones de euros y tiene un número de 32 jugadores.

¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 PM. en el estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

