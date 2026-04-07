Así quedó la tabla del grupo B en la Copa Libertadores tras el Tolima 0-0 Universitario

La fase de grupos de la Copa Libertadores comenzó para los equipos peruanos. El primero en jugar fue Universitario de Deportes que le tocó salir fuera del país para enfrentar a Deportes Tolima en Colombia. Duelo bastante peleado de principio a final en un choque de grandes equipos.

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En el primer tiempo el conjunto ‘crema’ demostró un gran nivel, siendo José Carabalí el que más destacó con sus desbordes. Las llegadas de los dirigidos por Javier Rabanal fueron bastante buenas, siendo un cuadro que siempre buscó el arco rival. Pero no tuvo la capacidad para poder vencer el arco defendido por Neto Volpi.

En la segunda parte el nivel del conjunto de Ate se mantuvo, siempre buscando el arco rival. Pero sin tener tantas jugadas de riesgo, tal como pasó con el local que tampoco llegó a conectar muy bien. Con lo cual el juego terminó en un 0-0 que fue clave para que ambos se terminen de repartir los puntos.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B de la Copa Libertadores

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¿Quiénes conforman el grupo B de la Copa Libertadores?

En el grupo B de la Copa Libertadores se encuentra Universitario de Deportes como el representante de Perú. Pero también está el conjunto de Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y por último, Coquimbo de Chile.

Grupo B de la Copa Libertadores (Foto: Conmebol Libertadores).

El fixture de Universitario de Deportes

El cuadro de Universitario de Deportes tiene un fixture complicado que tendrá que afrontar para acceder a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

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Fecha 1 : Deportes Tolima 0-0 Universitario

: Deportes Tolima 0-0 Universitario Fecha 2 : Universitario vs Coquimbo | 14 de abril

: Universitario vs Coquimbo | 14 de abril Fecha 3 : Universitario vs Nacional | 29 de abril

: Universitario vs Nacional | 29 de abril Fecha 4 : Coquimbo vs Universitario | 7 de mayo

: Coquimbo vs Universitario | 7 de mayo Fecha 5 : Nacional vs Universitario | 20 de mayo

: Nacional vs Universitario | 20 de mayo Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima | 26 de mayo

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