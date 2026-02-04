Es tendencia:
Bomba de último minuto en Alianza Lima: Piero Cari es titular ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima se mide en minutos ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores y Piero Cari será titular en Paraguay.

Por Aldo Cadillo

Piero Cari titular en el Alianza vs. 2 de Mayo.
© Getty Images.Piero Cari titular en el Alianza vs. 2 de Mayo.

Noticia que remece todo Alianza Lima y que se da a minutos de empezar el partido ante 2 de Mayo: el técnico Pablo Guede decidió que Piero Cari empezará como titular, mientras que deja a Eryc Castillo en el banco de suplentes.

Todo esto pasa en e marco del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Enfrentándose en Paraguay, el cuadro íntimo necesita sacar un buen resultado para asegurar su clasificación en Matute.

Mira gratis el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo AHORA por YouTube

La decisión del entrenador generó impacto inmediato entre los hinchas, ya que Cari apenas está dando sus primeros pasos en el primer equipo, pero aun así recibirá la responsabilidad de debutar como titular en un partido internacional de máxima exigencia.

Desde el comando técnico confían en que el joven volante pueda aportar dinamismo, despliegue físico y agresividad en la presión, características que Guede considera claves para afrontar un partido intenso en condición de visitante.

Alineación titular de Alianza vs. 2 de Mayo. (Foto: X)

Alineación titular de Alianza vs. 2 de Mayo. (Foto: X)

Piero Cari titular en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo

En un giro totalmente inesperado, el técnico argentino Pablo Guede decidió apostar por la juventud y colocó como titular al volante peruano Piero Cari, de apenas 18 años, en el partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo de Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante 2 de Mayo en la ida de la primera fase de Copa Libertadores 2026?

¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante 2 de Mayo en la ida de la primera fase de Copa Libertadores 2026?

La gran sorpresa es que Guede dejó en el banco al experimentado extremo ecuatoriano Eryc Castillo, uno de los jugadores con mayor recorrido internacional del plantel y que venía siendo habitual titular en los últimos encuentros del equipo íntimo.

El once titular de Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Alineación titular de Alianza Lima vs. 2 de Mayo

El técnico Pablo Guede alistó el siguiente equipo titular oficial para visitar a 2 de Mayo: Viscarra; Montenegro, Garcés Antoni, Carbajal; Pavez, Chávez, Gaibor, Cari; Gentile y Girotti.

El estratega Eduardo Ledesma preparó el siguiente equipo inicial oficial para recibir a Alianza Lima: Martínez; Dávalos, Sosa, Saiz, Castro; López, Alfonso, Romero, Gómez, Delvalle y Ruiz Díaz.

Datos claves

  • Piero Cari debutará como titular con Alianza Lima ante 2 de Mayo de Paraguay.
  • El técnico Pablo Guede envió al suplente Eryc Castillo al banco de suplentes.
  • El partido corresponde a la ida de la Fase 1 en Copa Libertadores 2026.
