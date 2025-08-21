Bombazo en Brasil: Universitario rompe la increíble racha de Palmeiras y le quitó dos récords por Copa Libertadores

Universitario no logró la hazaña en Brasil y empató sin goles ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien el resultado de 4-0 era poco probable de doblegar, el cuadro crema realizó los intentos necesarios para siquiera acercarse al gol, mientras que los locales estuvieron a ritmo de entrenamiento.

Y es que cuando tienes un resultado tan abultado como el que obtuvo Palmeiras en el duelo de ida (4-0), lo lógico es que te relajes en la vuelta. Pero nadie imaginó que el cuadro local jugaría a ritmo de entrenamiento ante Universitario.

Con el 4-0 en el bolsillo, Palmeiras atacó poco y tuvo el balón en el mediocampo la mayoría de tiempo. Así pues Universitario, impulsado por la necesidad de goles, los buscó y de hecho marcó uno, pero Jairo Concha estaba adelantado cuando anotó el 1-0 de Universitario ante Palmeiras.

Entonces, en ese marco, Universitario le quitó dos récords a Palmeiras tras el empate sin goles por la Copa Libertadores 2025. El primero es que Palmeiras rompe una racha de siete partidos ganados consecutivamente y el segundo es que rompe haber anotado por lo menos un gol por partido.

Universitario empató sin goles ante Palmeiras. (Foto: Universitario)

¿Cómo le fue a Universitario en la Copa Libertadores 2025?

Universitario en general hizo una buena Copa Libertadores 2025. Terminando en el segundo puesto del Grupo B tras lograr ocho puntos, el problema fue en el duelo de octavos de final ante Palmeiras.

En la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario mostró su peor versión y cayó 4-0 ante Palmeiras en Lima por la ida, pero luego se recuperó y empató 0-0 en Brasil por la vuelta.

¿Cuánto dinero ganó Universitario en la Copa Libertadores?

Universitario ganó 4.910.000 dólares por su participación en la Copa Libertadores 2025. Jugando cinco partidos por la fase de grupos y dos por la llave de octavos de final, el cuadro crema recibió una importante suma.

¿Universitario ha sido campeón de la Copa Libertadores?

Universitario todavía no ha sido campeón de la Copa Libertadores. La mejor participación de Universitario fue en 1972, cuando llegó a la final, pero perdió ante Independiente por 2-1 con un doblete de Eduardo Maglioni para los argentinos y un tanto de Percy Rojas para los peruanos.

