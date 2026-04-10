“Suspensión del árbitro y del VAR”: Alejandro Orfila, DT de Cusco FC, exige un drástico castigo tras la polémica ante Flamengo

Siguen las distintas versiones luego de la enorme polémica que se dio en el duelo entre Cusco FC vs. Flamengo el pasado miércoles 8 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien ya no se puede modificar el resultado y los imperiales cayeron 0-2 ante el vigente campeón de la Copa Libertadores 2026, Alejandro Orfila no se guardó nada para exigir drásticas sanciones.

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No solo se habla de que anularon un gol lícito a Cusco FC que en su momento pudo significar el empate 1-1 transitorio por una supuesta posición adelantada cuando los trazados de línea del VAR no fueron claros, sino que también se dio una acción de tarjeta roja para Gonzalo Plata por una durísima falta en contra de Lucas Colitto. A raíz de dichas situaciones es que Alejandro Orfila habló fuerte.

“Yo ya me manifesté también post partido, soy genuino. Estaba enojado en ese momento y lo sigo, pero entiendo de que obviamente fuimos perjudicados. Ojalá que no vuelva a suceder. Hoy nos tocó a nosotros, espero de que no vuelva a pasar con ningún otro rival, pero obviamente que fuimos perjudicados en el partido. En un momento normal tendría que haber sanción, ¿no?”; comentó Alejandro Orfila, entrenador de Cusco FC, en charla con ‘L1 Radio‘.

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✅ EN VIVO Alejandro Orfila DT de Cusco FC



"Obviamente que fuimos perjudicados, yo intuyo después de estos errores tienen que generar una suspensión del árbitro y del VAR" #L1Radio pic.twitter.com/8OTkbVpnrW — L1MAX (@L1MAX_) April 10, 2026

En esta misma línea, el estratega uruguayo de 49 años hizo hincapié en que espera no volver a ver esta clase de horrores en contra de Cusco FC. “Vayan y revisen el partido y se van a dar cuenta. Hoy nos tocó que el árbitro y el VAR se hayan equivocado. Esperemos que no vuelva a suceder y tendremos que dar la vuelta a la página. La prensa de los brasileros, los argentinos, los uruguayos, los chilenos y los peruanos lo vieron. Nos pasó y en un partido tan importante“.

El comunicado de Cusco FC tras las polémicas arbitrales en el duelo ante Flamengo

Horas después del partido frente a Flamengo por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, desde Cusco FC tomaron la decisión de publicar un comunicado oficial en una clara señal de fastidio por las decisiones arbitrales. Además, dichas sensaciones ya fueron notificadas hacia la Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol, esperando una respuesta de lo que representa la obtención de los archivos del VAR para la transparencia del caso.

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“Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos durante el partido frente a Flamengo. Estas inquietudes han sido comunicadas a la Conmebol y FPF, con quienes esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje sudamericano. Solicitamos acceso a la información técnica sobre las decisiones mencionadas, así como garantías de que los protocolos reglamentarios serán aplicados con el mismo rigor”; se puede apreciar en el pronunciamiento de Cusco FC.

Fuente: Cusco FC.

DATOS CLAVES

El entrenador Alejandro Orfila exigió sanciones drásticas tras el arbitraje del duelo ante Flamengo , calificando los hechos como “horrores” que perjudicaron a su equipo.

exigió sanciones drásticas tras el arbitraje del duelo ante , calificando los hechos como “horrores” que perjudicaron a su equipo. Además del gol anulado a Marlon Ruidías , el técnico cuestionó que no se expulsara a Gonzalo Plata por una falta violenta contra Lucas Colitto.

, el técnico cuestionó que no se expulsara a por una falta violenta contra Lucas Colitto. Cusco FC solicitó formalmente a la Conmebol y la FPF acceso a los audios y videos del VAR en aras de la transparencia.