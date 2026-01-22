Mientras en Perú hay un profundo escándalo producto de la denuncia por abuso sexual contra los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, Conmebol informó el fixture de las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026. Por ende, Alianza Lima y Sporting Cristal ya saben cuándo deberán jugar por el certamen continental.

Alianza Lima tiene serios problemas antes del inicio oficial de su temporada. Tres de sus futbolistas más experimentados tienen problemas con la Justicia producto de este caso de abuso sexual que conmovió a Argentina, Uruguay y el Perú. Mientras esto se desarrollaba y causó algunos incidentes entre la barra y algunos futbolistas, Conmebol les dio los días y horarios para sus partidos por Copa Libertadores.

El cuadro blanquiazul debe arrancar la competencia continental desde la fase 1, tal como ocurrió en la edición anterior. El primer rival será 2 de Mayo de Paraguay, rival al que enfrentará en pocos días. Será apenas después de su estreno por la Liga 1 de Perú.

Luego de que juegue el 30 de enero ante Sport Huancayo, deberá viajar a Paraguay para el partido de ida de la fase 1. Luego, le tocará recibir a Comerciantes Unidos para, después, enfrentar nuevamente a 2 de Mayo en la definición de la serie.

Tras este cruce, el ganador deberá enfrentar a Sporting Cristal. Así, Alianza Lima podría tener una suerte de revancha por lo ocurrido en el último Playoff final de la Liga 1. Los ‘Celestes’ empezarán su participación en la Libertadores desde la fase 2.

Las fechas para la fase 2 será a la semana siguiente de terminada la 1. El equipo de Paulo Autuori ya tiene asegurados los días en los que jugará, aunque deberá esperar por su rival, lo que determinará si, en la ida, se quedará en Lima o viajará a Paraguay.

Días y horarios oficiales para la fase previa de la Copa Libertadores 2026

Para Alianza Lima, el camino arranca el próximo miércoles 4 de febrero en Paraguay ante 2 de Mayo y, en caso de llegar hasta la fase 2, tendrá (contando los partidos de Liga 1), ocho partidos en 26 días.

En tanto, para Sporting Cristal, la Copa Libertadores arrancará el martes 17 de febrero y su rival se definirá precisamente de la serie entre Alianza y 2 de Mayo. Una semana después, jugará el partido de vuelta, por un lugar en la fase 3 del torneo continental.

FASE 1 DE COPA LIBERTADORES:

IDA : 2 de Mayo vs. Alianza Lima – miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Río Parapití (Pedro Juan Caballero).

: 2 de Mayo vs. Alianza Lima – miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Río Parapití (Pedro Juan Caballero). VUELTA: Alianza Lima vs. 2 de Mayo – miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva (Lima).

FASE 2 DE COPA LIBERTADORES:

IDA : Ganador 2 de Mayo/Alianza Lima vs. Sporting Cristal – martes 17 de febrero a las 19:30 horas en estadio a confirmar.

: Ganador 2 de Mayo/Alianza Lima vs. Sporting Cristal – martes 17 de febrero a las 19:30 horas en estadio a confirmar. VUELTA: Sporting Cristal vs. Ganador 2 de Mayo/Alianza Lima – martes 24 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Nacional de Perú (Lima).

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE 1 Y 2 DE LA COPA LIBERTADORES 2026:

Fechas, horarios y más detalles de las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026 (Conmebol).

