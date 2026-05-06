Desde Chile destacan el buen presente de Universitario a horas del duelo ante Coquimbo Unido

Universitario se alista para enfrentar a Coquimbo Unido en condición de visita y la prensa chilena advierte sobre los últimos rendimientos de los merengues. ¿Qué dijeron?

Universitario de Deportes disputará uno de los partidos más importantes en lo que va de la presente temporada. El rival de turno será Coquimbo Unido en el marco de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y en condición de visita, así que desde la prensa chilena han demostrado que conocen muy bien a los merengues y sobre todo destacan el nivel que han podido recuperar.

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Fuente: Universitario.

Si bien Universitario de Deportes atravesó una especie de bache futbolístico a raíz del proceso liderado por Javier Rabanal, ahora todo parece indicar que con Jorge Araujo están recuperando algunas de las buenas versiones. Dicho esto, desde Chile están muy al pendiente de la situación y por ello es que reconocen los buenos resultados que consiguieron los cremas en las últimas jornadas.

“El equipo peruano viene de vencer 4-2 a Nacional en un partido intenso y cambiante. El momento crema también cambió fuera de la Copa. Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario parece haber encontrado respuestas y acumula tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, incluyendo dos victorias 4-1 en la liga peruana”; señalaron en el medio chileno ‘Al Aire Libre‘.

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Fuente: Al Aire Libre.

Lo más llamativo también tuvo que ver con que el mismo portal chileno recordó que hace algunas semanas fueron los merengues quienes perdieron jugando de locales en el Estadio Monumental “Aun así, el antecedente directo favorece a Coquimbo: el 14 de abril, el equipo de Hernán Caputto ganó 2-0 en Lima y ahora buscará repetir la historia en el Sánchez Rumoroso“.

Día, hora y dónde ver el duelo Coquimbo Unido vs. Universitario por la Copa Libertadores

Por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido el próximo jueves 7 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Cada uno de los equipos tiene cuatro unidades en la zona, así no hay duda alguna de que será uno de los encuentros más resonantes de la jornada para los equipos peruanos.

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El duelo será transmitido oficialmente por las señales de ESPN y Disney+, además de que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto. Si la ‘U’ consigue un triunfo de visita, estaría muy cerca de la tan ansiada clasificación a falta de dos jornadas, mientras que de darse este resultado para los chilenos estaríamos frente al mismo escenario.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido el jueves 7 de mayo a las 19:00.

enfrentará a Coquimbo Unido el jueves a las 19:00. El equipo merengue registra tres triunfos en sus últimos cuatro partidos bajo Jorge Araujo .

. Coquimbo Unido venció 2-0 a Universitario en Lima el pasado 14 de abril.