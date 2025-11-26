El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a poner el tema sobre la mesa: ¿regresarán las finales de ida y vuelta en la Copa Libertadores? La respuesta fue directa y sin espacio para especulación.

Publicidad

Publicidad

Para el máximo dirigente del fútbol sudamericano, esas series “marcaron la historia”, sí, pero la realidad actual del torneo exige un formato distinto. Y ese formato, asegura, es el de una final única puesto que no hay ventaja para ninguno de los finalistas de la Copa Libertadores.

Alejandro Domínguez explicó que el objetivo principal de mantener una sola final es el equilibrio y la justa competencia: “Lo que vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido”.

Además, el presidente de Conmebol destacó que la final única no da ventaja a nadie: “Nos pareció que era más justo que en un solo partido se tuviera que definir todo. Son 90 minutos; si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos y, si aún no se define, se va a penales”.

Publicidad

Publicidad

La Copa Libertadores en el estadio Monumental. (Foto: Conmebol)

¿Qué club es el más campeón de la Copa Libertadores?

El club más campeón de la Copa Libertadores es Independiente de Argentina con 7 títulos, luego lo siguen Boca Juniors con 6, Peñarol con 5 y River Plate con 4.

ver también Tensión máxima en Libertadores: Revelan por qué las hinchadas de Palmeiras vs. Flamengo generarían destrozos en Lima

En tanto, el club brasileño con más títulos tiene son Sao Paulo, Palmeiras, Santos, Gremio y Flamengo con 3 campeonatos. Hay que dejar en claro que será Palmeiras o Flamengo el primer club brasileño que tendrá 4 títulos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿En qué canal ver en vivo la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se podrá ver en vivo y en directo vía ESPN y Disney+. Además, también tendrás la opción de ver online por internet en la aplicación oficial de Disney+. Adicionalmente también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 PM. en el estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que se mantendrá el formato de final única en la Copa Libertadores.

Domínguez argumentó que en 7 de los últimos 10 años con finales de ida y vuelta ganó el equipo local del segundo partido.

Independiente de Argentina es el club más campeón de la Copa Libertadores con 7 títulos, seguido por Boca Juniors con 6.

Publicidad