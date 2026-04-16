Diego Enríquez dudó en salir y Murilo Cerqueira marcó golazo para el 1-0 de Palmerias vs. Sporting Cristal

Sporting Cristal aguantó 27 minutos en el Allianz Parque de Sao Paulo, pero al final la lógica mandó: Palmeiras marcó el 1-0 con un cabezazo de Murilo Cerqueira. El gol fue válido por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores y, para ser honestos, confirmó lo que se mostraba en el partido.

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La acción del gol de Palmeiras nació desde un centro desde la banda derecha. Ahí estuvo Allan para mandar la pelota al corazón del área de Sporting Cristal. En ese momento, cuando quizá el portero Diego Enríquez debió salir a buscar la redonda, dudó y Murilo Cerqueira aprovechó para cabecear y anotar el 1-0 por la Copa Libertadores.

Gol de Palmeiras 1-0 ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores

EL JUEGO AÉREO DEL VERDAO: Allan metió un gran centro y Murilo ganó en el área chica para marcar el 1-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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En una increíble jugada casi al término del primer tiempo, Juan Cruz González anotó un golazo desde fuera del área en el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. El tanto significó el empate 1-1 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F.

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La acción del gol de Juan Cruz González nació en el minuto 41 del primer tiempo cuando recibió un pase de Irven Ávila y conectó así como venía el balón. Sin recepcionarlo, el volante remató en primera desde fuera del área y la pelota venció al portero Carlos Miguel dos Santos Pereira.