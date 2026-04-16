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Copa Libertadores

Diego Enríquez dudó en salir y Murilo Cerqueira marcó golazo para el 1-0 de Palmerias vs. Sporting Cristal

Sobre el minuto 27 del primer tiempo, Palmeiras se adelantó a Sporting Cristal con un gol de cabeza de Murilo Cerqueira.

Así marcó Palmeiras el 1-0 ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Así marcó Palmeiras el 1-0 ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

Sporting Cristal aguantó 27 minutos en el Allianz Parque de Sao Paulo, pero al final la lógica mandó: Palmeiras marcó el 1-0 con un cabezazo de Murilo Cerqueira. El gol fue válido por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores y, para ser honestos, confirmó lo que se mostraba en el partido.

La acción del gol de Palmeiras nació desde un centro desde la banda derecha. Ahí estuvo Allan para mandar la pelota al corazón del área de Sporting Cristal. En ese momento, cuando quizá el portero Diego Enríquez debió salir a buscar la redonda, dudó y Murilo Cerqueira aprovechó para cabecear y anotar el 1-0 por la Copa Libertadores.

Gol de Palmeiras 1-0 ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores

En una increíble jugada casi al término del primer tiempo, Juan Cruz González anotó un golazo desde fuera del área en el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. El tanto significó el empate 1-1 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F.

La acción del gol de Juan Cruz González nació en el minuto 41 del primer tiempo cuando recibió un pase de Irven Ávila y conectó así como venía el balón. Sin recepcionarlo, el volante remató en primera desde fuera del área y la pelota venció al portero Carlos Miguel dos Santos Pereira.

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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