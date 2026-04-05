DT de Tolima llenó de elogios a Universitario previo a su juego por Copa Libertadores: “Como equipo juegan…”

Se viene un encuentro bastante importante para Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. El inicio de este certamen no será nada fácil para los ‘cremas’, pero saben que esta es una oportunidad inigualable para poder pelear por acceder a la siguiente ronda en un grupo en el que tiene rivales a los cuales podría superar en puntos.

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No obstante, todo es paso a paso y su primer rival será el conjunto de Deportes Tolima, el cual buscará comenzar ganando en casa. El primer partido será en Colombia y llegan en un buen momento, por eso su entrenador Lucas González se siente tranquilo. Aunque, sabe que va a enfrentar a un cuadro complejo y por eso no dudó en halagar a los de Ate.

Lucas González DT de Deportes Tolima (Foto: Deportes Tolima).

“La mayoría de partidos parten, como tú dices, con esos tres centrales y dos carrileros, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que como equipo juegan bien y seguramente va a ser un partido de alto nivel“, comenzó hablando sobre la forma de jugar del equipo de Javier Rabanal.

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“Va a ser un partido que, desde el punto de vista táctico, tenemos claro como enfrentarlo. Los jugadores saben cómo hacerlo porque ya hemos enfrentado a equipos que tienen tres centrales y que parten con carrileros, así que de aquí al martes recuperaremos cargas. Repasaremos ese plan y estoy seguro que el martes vamos a estar listos para competir e intentar ganar“, agregó.

¿Qué dijo del Clásico que ganó Universitario?

De igual forma habló de lo que fue la última victoria de Universitario ante Alianza Lima. Un duelo que le hubiera gustado poder disfrutar en vivo, pero que debido a que tenían otros compromisos, no pudieron estar atentos al 100%. No obstante, si han podido analizar un poco de lo que viene haciendo el conjunto ‘merengue’.

“Desafortunadamente no pudimos ver el partido de ellos en vivo. Sabíamos que jugaban a las 8, no sabía el resultado todavía, pero sí sabemos cómo juegan, lo tenemos muy claro“, explicó el entrenador.

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¿Cuándo jugarán Deportes Tolima contra Universitario?

Por la fecha número uno de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Deportes Tolima recibirá a Universitario de Deportes. Este partido se disputará el próximo martes 7 de abril desde las 21:00 horas de Perú en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué.

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