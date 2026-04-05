ESPN resaltó a jugador de Universitario y advirtió a Tolima previo al choque por Copa Libertadores

Universitario de Deportes volvió a la pelea por el Torneo Apertura después de derrotar a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Pero ahora se viene un partido importante, ya que comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores. Torneo en el que se espera mucho del cuadro ‘crema’, aunque también se debe precisar que no la tendrá tan fácil como se habla.

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Justamente después del Clásico se ha comenzado a hablar mucho de la ‘U’, por lo que en ESPN no estuvieron desentendidos con este partido. Ya que el medio internacional estuvo siguiendo a los rivales de Deportes Tolima, siendo el próximo justo los de Ate.

Así que decidieron resaltar a un jugador y el elegido en este caso no fue otro que Alex Valera. Quien si bien no está teniendo buenas actuaciones como goleador, sigue demostrando buenos chispazos y en este caso fue clave para la victoria ‘crema’. Dando el pase gol para que Martín Pérez Guedes consiga anotar el único tanto de la contienda.

Alex Valera saliendo al partido (Foto: Universitario).

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“Álex Valera es el máximo goleador de Universitario en 2026, siendo además un futbolista que ya conoce de anotar en plaza internacional, siendo clave por dos triunfos en fase de grupos la última campaña”, publicó el medio internacional ESPN Colombia.

Como se dice, ya le tienen muy bien apuntada la placa al delantero nacional. Quien posiblemente esté desde el arranque en el debut copero del cuadro ‘crema’. Aunque, debe seguir esforzándose para que no termine siendo cambiado, ya que no está terminando los juegos por decisión de Javier Rabanal.

¿Cuándo juega Deportes Tolima contra Universitario?

Por la fecha número uno de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Deportes Tolima recibe a Universitario de Deportes. Este partido se disputará el próximo martes 7 de abril desde las 21:00 horas de Perú en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué.

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Recordemos que la ‘U’ está en el grupo B de este certamen internacional. En este caso comparte grupo con Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo de Chile.

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