Universitario de Deportes se alista para recibir a Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde ya es un escenario de bastante cuidado para los merengues al tener a un rival muy poderoso enfrente, además de que en el aspecto netamente económico son muy superiores y cualquiera podría pensar que esta situación generaría un desbalance.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Palmeiras representa ser uno de los plantes más importantes de Sudamérica gracias al poderío de sus jugadores, comando técnico y directiva. Además, no perdamos de vista que es uno de los firmes candidatos para quedarse con esta edición de la Copa Libertadores, a pesar de que actualmente no atraviesa un buen momento futbolístico.

Ahora, si nos enfocamos en el ámbito de cotización internacional, la plantilla liderada técnicamente por Abel Ferreira tiene un valor de 185.45 millones de euros y su jugador con mejor precio es Vitor Roque con 20 millones de euros, de acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’. Es así que el ‘Verdao’ es sumamente imponente, aunque vamos a ver este mismo factor en la ‘U’.

¿Cuánto cuesta el plantel de Universitario y quién es su jugador más caro?

El plantel de Universitario de Deportes tiene un valor total de 13.45 millones de euros y Jairo Concha es su protagonista más caro con 1.2 millones de euros. Claramente, existe una enorme diferencia entre las realidades económicas de peruanos y de los brasileños, lo cual podría poner en tela de juicio si es que realmente los cremas serán capaces de imponerse en la Copa Libertadores.

Si bien el dinero no juega ni gana partidos decisivos, es un reflejo de la jerarquía y de la categoría de jugadores que tienen cada una de las plantillas. Veremos si es que la ‘U’ es capaz de priorizar y prevalecer lo colectivo para lograr un resultado importante el día de hoy, sobre todo cuando tendrán el apoyo incondicional de sus miles de aficionados que se darán cita en el Estadio Monumental.

Hora y dónde ver Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

El partido entre Universitario de Deportes vs. Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores está programado para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Monumental. En cuanto a la transmisión, se podrá disfrutar a través de la señal de ‘ESPN‘ y la plataforma digital ‘Disney+‘. Además, gozarás de las incidencias con el estilo propio de ‘Bolavip Perú‘.

Posibles alineaciones de Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga (José Carabalí), Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera. DT. Jorge Fossati

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Michael), Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Ramón Sosa, Mauricio; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

