¿En qué estadio jugará Sporting Cristal la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal empieza a vivir el inicio de la Copa Libertadores 2026 ahora que ya conoce a sus rivales en la fase de grupos. Se habla de que están en una zona bastante complicada, aunque los partidos hay que jugarse y nadie gana antes de tiempo. Eso sí, hay otro aspecto que genera preocupación en los hinchas y tiene que ver con el estadio en donde jugarán de locales.

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Lamentablemente para los intereses de Sporting Cristal, sabemos que el Estadio Alberto Gallardo no cuenta con las instalaciones adecuadas para albergar la Copa Libertadores 2026, así que deberán buscar otras opciones. Luego de jugar en el Estadio Miguel Grau ante 2 de Mayo por Fase 2 y ver que se dieron grescas en las afueras al término del duelo, es complicado pensar en este escenario.

Luego del partido en el Miguel Grau, barras de Sport Boys atacaron micros con hinchas comunes de Sporting Cristal.

Viajaban familias y adultos mayores. Hubo heridos y algunos saltaron por las ventanas. Bomberos auxiliaron.

Se rompieron los códigos: al hincha común no se le toca. pic.twitter.com/d5CenlaGPF — Barra Brava Photos – Perú (@barrabravaperu) February 25, 2026

El Estadio Alejandro Villanueva sirvió para que Sporting Cristal reciba a Carabobo FC por Fase 3 y también se dieron algunos problemas en las inmediaciones respecto a peleas entre distintos barristas. Entonces, a esta altura de la temporada surge la enorme interrogante de qué recinto estará listo para ser sede de los celestes cuando el Estadio Nacional está en etapa de resembrado.

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Enfrentamiento entre barras de Alianza Lima y Sporting Cristal, ayer en el Caminito Íntimo de La Victoria, luego del partido entre Sporting Cristal y Carabobo FC 🇻🇪 por la Copa Libertadores, encuentro que se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). pic.twitter.com/Zeeo7OwgPp — Barra Brava Photos – Perú (@barrabravaperu) March 12, 2026

Si bien todavía no hay una información oficial al respecto y es muy probable que en los próximos días exista una comunicación por parte de la institución, la ciudad de Trujillo pinta para ser una importante alternativa. El Estadio Mansiche cuenta con las condiciones necesarias de recibir la organización de un torneo internacional, aunque representaría cambiar de ciudad y un viaje de por medio.

Fuente: @ClickbaitSC

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Sporting Cristal integra el Grupo F en la Copa Libertadores 2026

Dejando de lado el estadio en donde Sporting Cristal jugará de local en la primera ronda de la Copa Libertadores 2026, vamos con los durísimos rivales que enfrentarán y que sin duda alguna representan ser una prueba de fuego. Siendo parte del Grupo F, los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori se medirán ante Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Colombia.

Fuente: Conmebol Libertadores.

Claramente, el nivel de una competencia internacional siempre requiere de una atención distinta respecto a la jerarquía y categoría de los rivales. Veremos qué tanto pueda hacer un Sporting Cristal que por ahora genera dudas con su juego, pero quién sabe y con el pasar de los siguientes partidos encuentran un mejor estado de forma para volver a escribir un nombre en la Copa Libertadores 2026.

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El fixture de Sporting Cristal en el Grupo F en la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (06/04 al 12/04)

Fecha 2 | Palmeiras vs. Sporting Cristal (13/04 al 19/04)

Fecha 3 | Sporting Cristal vs. Junior (27/04 al 03/05)

Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Palmeiras (04/05 al 10/05)

Fecha 5 | Junior vs. Sporting Cristal (18/05 al 24/05)

Fecha 6 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal (25/05 al 31/06)

DATOS CLAVES