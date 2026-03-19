Hinchas de Sporting Cristal explotan tras verse en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026: “Estamos eliminados”

Se dio el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y uno de las zonas más complicadas es la que integra Sporting Cristal. Así es, el equipo rimense enfrentará a Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Colombia, por lo que desde ahora mismo son los hinchas quienes tienen muy poca confianza en que realmente se pueda competir.

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Sabiendo de las complejidades que presenta el juego de Sporting Cristal y que ni la directiva ni el comando técnico liderado por Paulo Autuori pensó en la posibilidad de sumar algún refuerzo antes del cierre de mercado de pases, para el hincha está muy claro que la jerarquía y categoría de los rivales a enfrentar en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 significa una inminente eliminación.

“Ni siquiera comienza la Libertadores y Sporting Cristal ya está eliminado“, “Si hacen 2 puntos será un milagro. Si Carabobo les gano en Lima” y “Siendo realista, con cualquier grupo que le hubiese tocado no tenía opción de clasificar con el equipo que tiene Cristal. Raffo ya se metió sus millones al bolsillo y con eso está feliz”; reaccionaron los hinchas celestes a través de distintos comentarios en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Si bien podría existir cierto nivel de confianza en que Sporting Cristal pueda mejorar conforme vayan dándose los partidos en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026, para los aficionados está clarísimo que las chances de una clasificación a octavos de final es muy difícil y así lo evidencian con sus mensajes en redes sociales que dejan en duda lo que puedan hacer a nivel continental.

La confesión de Julio César Uribe sobre el nivel de competencia en la Copa Libertadores 2026

En la previa del viaje rumbo a Paraguay para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Julio César Uribe conversó con los medios deportivos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y confesó cuál es el sentir en la interna de Sporting Cristal justamente si es que tocaba el escenario de enfrentar a rivales de mayor jerarquía y categoría.

“Vamos con la expectativa de competir, respetar el tratar de jugar bien al fútbol, medirnos y poder corroborar que no somos menos que nadie. Siempre debemos trabajar en el día a día para seguir creciendo, que es la premisa institucional. Siempre he dicho que la historia se respeta y no se le teme. El profesional no le teme a los grandes, quiere enfrentarlos para ver en qué nivel está uno. Es parte de la competencia”; declaró el Director General de Fútbol de Sporting Cristal.

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Así será el fixture de Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (06/04 al 12/04)

Fecha 2 | Palmeiras vs. Sporting Cristal (13/04 al 19/04)

Fecha 3 | Sporting Cristal vs. Junior (27/04 al 03/05)

Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Palmeiras (04/05 al 10/05)

Fecha 5 | Junior vs. Sporting Cristal (18/05 al 24/05)

Fecha 6 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal (25/05 al 31/06)

DATOS CLAVES

Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla en el Grupo F.

enfrentará a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla en el Grupo F. Julio César Uribe afirmó que el equipo competirá sin temor para medir su nivel profesional.

afirmó que el equipo competirá sin temor para medir su nivel profesional. El debut de los rimenses será como local ante Cerro Porteño en la semana del 6 de abril.