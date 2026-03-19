Estos son los rivales de Sporting Cristal y Cusco FC en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La noche de hoy paralizó a todo el continente sudamericano. Y es que por fin se dio del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la cual por cierto tiene a tres integrantes peruanos y que ya conocen a sus respectivos rivales en dicha instancia. En esta ocasión, vamos a descifrar a detalle cómo quedaron conformadas las zonas de Sporting Cristal y Cusco FC.

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Por el lado de Sporting Cristal, recordemos que los dirigidos por Paulo Autuori llegaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de superar dos instancias muy luchadas. Eliminaron en Fase 1 a 2 de Mayo y luego lograron imponerse ante Carabobo FC en Fase 2, así que ahora integrarán el Grupo F y enfrentarán a: Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.

Fuente: Conmebol Libertadores.

En cuanto a Cusco FC, los liderados técnicamente por Miguel Rondelli fueron Perú 2 al término de la temporada anterior y automáticamente inscribieron su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por ello es que recién en el mes de abril ingresarán a la doble competencia al integrar el Grupo A y enfrentar a: Flamengo, Estudiantes de la Plata e Independiente Medellín.

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Fuente: Conmebol Libertadores.

Fixture de Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (06/04 al 12/04)

Fecha 2 | Palmeiras vs. Sporting Cristal (13/04 al 19/04)

Fecha 3 | Sporting Cristal vs. Junior (27/04 al 03/05)

Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Palmeiras (04/05 al 10/05)

Fecha 5 | Junior vs. Sporting Cristal (18/05 al 24/05)

Fecha 6 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal (25/05 al 31/06)

Fixture de Cusco FC en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Cusco FC vs. Flamengo (06/04 al 12/04)

Fecha 2 | Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC (13/04 al 19/04)

Fecha 3 | Independiente Medellín vs. Cusco FC (27/04 al 03/05)

Fecha 4 | Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata (04/05 al 10/05)

Fecha 5 | Cusco FC vs. Independiente Medellín (18/05 al 24/05)

Fecha 6 | Flamengo vs. Cusco FC (25/05 al 31/06)

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Así quedaron todos los grupos de la Copa Libertadores 2026

GRUPO A | Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco FC (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

| Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco FC (Perú), Independiente Medellín (Colombia). GRUPO B | Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

| Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia). GRUPO C | Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

| Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina). GRUPO D | Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

| Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador). GRUPO E | Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

| Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina). GRUPO F | Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

| Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú). GRUPO G | Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

| Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil). GRUPO H | Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

Fuente: Conmebol Libertadores.

¿Dónde ver los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al igual que todas las instancias del campeonato sudamericano, podrán ser vistas por medio de la señal oficial de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, gracias al clásico minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘ es que disfrutarás de las incidencias más relevantes en los duelos que protagonicen Sporting Cristal y Cusco FC.

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