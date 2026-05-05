Sporting Cristal desperdició un ataque prometedor en la jugada previa. Luego, un buen desborde del Flaco López lo encontró a Ramón Sosa con ayuda de Rafael Lutiger. Palmeiras gana con autoridad.

Palmeiras logró el segundo gol del partido ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 en el inicio del complemento. Ramón Sosa anotó el 2-0 para el ‘Verdao’, luego de un error de Rafael Lutiger, quien cerró mal y le dejó el balón servido para la definición. El 1-0 había sido del argentino José Manuel López.

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Sporting Cristal salió decidido a buscar el empate en el inicio del segundo tiempo. Una mejor actitud al cierre de la primera mitad donde fue superado por Palmeiras. Sin embargo, una serie de errores desembocaron en la segunda caída de la valla de Diego Enríquez.

El equipo peruano tuvo una aproximación clara en donde tenía superioridad para el ataque, pero no terminaron bien la acción. De esa jugada, llegó un contragolpe donde el ‘Flaco’ López desbordó a Miguel Araujo. Mandó el centro y parecía que entre Enríquez y Lutiger tenían todo controlado. Sin embargo, el defensor le dejó el balón servido a Ramón Sosa, quien marcó el 2-0.

¡AHÍ VIENE RAMÓN! El Flaco López condujo y Sosa aprovechó el error en la defensa para marcar el 2-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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Así, una serie de errores condenaron a los ‘Cerveceros’ a recibir la segunda caída de su valla en un momento vital del partido. El segundo tiempo, de hecho, gracias a ese gol, se jugó como quiso Palmeiras, mientras que Cristal fue pura impotencia.

Para el conjunto ‘celeste’, este partido representa su segunda derrota en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Llega en un momento en el que un buen resultado podía darle un mejor panorama para el final de esta ronda.