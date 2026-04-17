La controversia por el penal durante el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo, y esta vez fuera de la cancha.

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El cuadro brasileño publicó un mensaje en sus redes sociales que no pasó desapercibido: “¡Mucho penal! Solo no lo ve quien no quiere (o quien quiere engagement con polémicas vacías)”, acompañado de un video de la jugada que terminó en el cobro del árbitro chileno Piero Maza.

En las imágenes difundidas por Palmeiras se aprecia el momento en el que la pierna derecha de Joao Cuenca impacta con la pierna de Arthur Gabriel dentro del área, acción que fue determinante para la sanción del penal.

Sin embargo, más allá del contenido, lo que generó mayor reacción fue el tono del mensaje. El post fue interpretado como sarcástico y provocador, apuntando directamente a quienes cuestionaron la decisión arbitral Piero Maza durante el Palmeiras vs. Sporting Cristal.

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Muito pênalti! ⚠️



Só não vê quem não quer (ou quem quer engajamento com polêmicas vazias) 🤷‍♂️ pic.twitter.com/TvGNKPjJcE — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2026

Palmeiras respondió a Sporting Cristal por el penal en la Copa Libertadores

La publicación rápidamente se viralizó y encendió aún más el debate, especialmente entre hinchas de Sporting Cristal, que consideran que la jugada sigue siendo discutible pese a la explicación del VAR.

Así, el penal en la Copa Libertadores no solo se jugó en el campo, sino también en redes sociales. Y ahí, Palmeiras decidió responder con ironía y echarle más leña al fuego.

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Estadísticas del Palmeiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores. (Foto: X)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vuelve a jugar el próximo martes 28 de abril desde las 9:00 PM y ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 3 : Sporting Cristal vs. Junior / 28 de abril, 9:00 PM en Matute

: vs. Junior / 28 de abril, 9:00 PM en Matute Fecha 4 : Sporting Cristal vs. Palmeiras / 5 de mayo, 5:00 PM en Matute

: vs. Palmeiras / 5 de mayo, 5:00 PM en Matute Fecha 5 : Junior vs. Sporting Cristal / 20 de mayo, 9:00 PM en el Estadio Olímpico Jaime Morón

: Junior vs. / 20 de mayo, 9:00 PM en el Estadio Olímpico Jaime Morón Fecha 6: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal / 28 de mayo, 5:00 PM en el Estadio La Nueva Olla

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Datos claves

El árbitro Piero Maza sancionó un penal tras el impacto de Joao Cuenca a Arthur Gabriel.

Palmeiras publicó un video en redes sociales defendiendo la falta ante Sporting Cristal.

El club brasileño calificó las críticas de los hinchas peruanos como polémicas vacías por engagement.