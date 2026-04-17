La polémica no se detiene en la Copa Libertadores. Tras el partido entre Palmeiras y Sporting Cristal, se hicieron públicos los audios del VAR sobre el penal sancionado por el árbitro chileno Piero Maza, luego de la acción entre Joao Cuenca y Arthur Gabriel.

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Desde la cabina del VAR, la primera lectura de la jugada fue clara: “Me parece que lleva el balón controlado por delante y el celeste termina haciéndole una zancadilla. Me parece que es la mejor cámara en que se ve la zancadilla”.

Acto seguido, profundizaron en el análisis y recomendaron la revisión en campo: “Tenemos un posible penal. Estamos viendo el APP. Te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el de verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás. Lo hace caer de manera imprudente”.

Tras observar las imágenes, la decisión final quedó en manos del juez principal. Piero Maza no dudó y confirmó la sanción: “Perfecto. Tiro penal sin tarjeta”, cobró el árbitro chileno tras la falta de Joao Cuenca a Arthur Gabriel.

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Los audios del VAR del penal en el Palmeiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores

La publicación de estos audios busca transparentar la decisión arbitral, aunque no ha logrado apagar el debate, especialmente desde el entorno de Sporting Cristal, donde la jugada sigue siendo considerada discutible pues se interpreta que Arthur Gabriel dejó la pierna para que choque con Joao Cuenca y así simular una zancadilla.

Así, la acción entre Joao Cuenca y Arthur Gabriel se convierte en uno de los episodios más comentados de la fecha en la Copa Libertadores, con el VAR como protagonista absoluto.

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Grupo F de la Copa Libertadores. (Foto: X)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vuelve a jugar el próximo martes 28 de abril desde las 9:00 PM y ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Fecha 3 : Sporting Cristal vs. Junior / 28 de abril, 9:00 PM en Matute

: vs. Junior / 28 de abril, 9:00 PM en Matute Fecha 4 : Sporting Cristal vs. Palmeiras / 5 de mayo, 5:00 PM en Matute

: vs. Palmeiras / 5 de mayo, 5:00 PM en Matute Fecha 5 : Junior vs. Sporting Cristal / 20 de mayo, 9:00 PM en el Estadio Olímpico Jaime Morón

: Junior vs. Sporting Cristal / 20 de mayo, 9:00 PM en el Estadio Olímpico Jaime Morón Fecha 6: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal / 28 de mayo, 5:00 PM en el Estadio La Nueva Olla

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Datos claves

El árbitro Piero Maza sancionó un penal tras revisar audios del VAR en campo.

La falta ocurrió por una zancadilla de Joao Cuenca contra el jugador Arthur Gabriel.

El encuentro de Copa Libertadores enfrentó a los clubes Palmeiras y Sporting Cristal.