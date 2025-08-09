La violenta falta de Matías Di Benedetto que sacó a Erick Gonzáles del partido y enojó a los hinchas de Universitario

El partido entre Universitario y Sport Boys tuvo un comienzo muy friccionado y polémico. Es que Matías Di Benedetto, prácticamente, sacó del partido a Erick Gonzáles luego de una violenta falta desde atrás por la que vio la tarjeta amarilla. El árbitro Bruno Pérez consideró que no era para expulsión, lo mismo que el encargado del VAR, Daniel Ureta.

Apenas pasaron dos minutos cuando Gonzáles recibió el balón de espaldas y Di Benedetto fue al suelo para llevarse todo puesto. Pérez le sacó la amarilla sin dudar, aunque los jugadores del Boys pidieron la expulsión debido a la violencia de la acción. El VAR no intervino.

El mediocampista de 29 años de Sport Boys quedó muy dolorido y visiblemente afectado por la acción, ya que supo de inmediato, que tenía una lesión que le impedía continuar en el partido. A pesar de que volvió al campo tras ser atendido, pocos minutos después se volvió a tirar al suelo para pedir el cambio.

Así, la ‘Roca’ debió salir del partido, entre lágrimas, debido a la dolencia y al hecho de perderse un partido trascendental en el Monumental. Se perdieron varios minutos hasta que ingresaron los servicios de emergencia para retirarlo del campo. En su lugar, ingresó Jostin Alarcón.

Hinchas de Universitario condenaron la violenta acción de Matías Di Benedetto

La falta desde atrás, que bien pudo ser tarjeta roja, indignó a los aficionados del Perú, sobre todo porque sacó del partido a Gonzáles. Lo llamativo fue que hasta los hinchas de Universitario mostraron su malestar, aunque no por la polémica de la expulsión, sino porque se trató de una jugada totalmente evitable por parte de Di Benedetto.

“En la Libertadores era roja“, “un poco mala leche“, “el árbitro se equivoco y debió expulsar a Di Benedetto“, “muy torpe” y “esa falta fue criminal” son algunos de los tantos comentarios de parte de aficionados ‘cremas’, quienes cuestionaron a su jugador por la acción.

Así hubo varios comentarios de parte de los hinchas cuestionando y hasta, algunos, admitiendo que el defensor argentino debió irse expulsado. Por lo pronto, juega condicionado durante todo el partido por esa tarjeta amarilla en el inicio de juego.

