Piero Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana y dejó una frase que impacta

Piero Quispe ahora tiene una nueva aventura en el Sydney FC de la Liga de Australia. Incluso sumando sus primeros minutos, el volante no se olvida de la Selección Peruana y dejó unos comentarios luego del último amistoso al que no fue convocado.

Por ello es que Piero Quispe charló con Radio Ovación sobre su futuro en la Selección Peruana. Entendiendo que por edad será parte del recambio generacional, el volante también comentó la razón por la que no fue convocado al partido amistoso entre Perú vs. Chile.

Piero Quispe dejó un mensaje para la Selección Peruana: “Es una nueva selección y lo están haciendo bien. Voy a trabajar para el otro mes poder estar. En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando, pero espero hacer las cosas bien en el equipo y ser convocado”, reveló el volante para Radio Ovación.

Luego Piero Quispe también comentó cómo se siente en el Sydney FC, qué espera del club y qué le dicen en los entrenamientos: “Es un equipo renovado en Sydney y nos estamos conociendo poco a poco, entrenando día a día para hacer lo que el profesor quiere en el campo”.

Piero Quispe declarando sobre la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué dijo Piero Quispe sobre la Selección Peruana?

Piero Quispe dio una firme respuesta sobre la Selección Peruana y reveló que espera hacer bien las cosas en Sydney FC para que así pueda ser convocado para los amistosos de noviembre.

Hay que recordar que la Selección Peruana tendrá amistosos en noviembre. Estos partidos serán ante Rusia y Chile durante la Fecha FIFA.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt. Llegando en septiembre del 2025, el volante salió de Pumas de México para aterrizar en el fútbol de Australia.

