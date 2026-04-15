Las 2 tremendas bajas de Sporting Cristal para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

Sporting Cristal va a tener un reto bastante complicado cuando tenga que enfrentar en condición de visitante al cuadro de Palmeiras. Un duelo que no va a ser nada sencillo, pero se pone más difícil cual se conoce que 2 importantes elementos no estarán disponibles. Lo cual hace que sea un juego con mayor un mayor grado de dificultad.

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Lo que se ha podido conocer por la periodista Luccina Aparicio es la ausencia de 2 importantes jugadores. Por un lado está Martín Távara, mientras que por el otro Gabriel Santana. Estos dos elementos no serán contados para este duelo por la Copa Libertadores que se llevará a cabo en Brasil.

Por parte de Távara, su no aparición en el plantel radica en que tiene una acumulación de tarjetas amarillas. Esto hace que no pueda ser tomado en cuenta para este duelo que se les viene. Mientras tanto, por el lado de Santana, se encuentra lesionado. Por lo tanto, su vuelta por ahora es inexacta, se espera que pueda recuperarse pronto para que pueda formar nuevamente parte del plantel.

Las bajas de Sporting Cristal:

Sin Távara (acumulación de tarjetas) y sin Santana #SpotingCristal viaja rumbo a 🇧🇷 Brasil.

🎥: @RodrigoRoblesB3 pic.twitter.com/OsDqWn3clr — Luccina Aparicio Z. (@Luccinaz) April 15, 2026

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¿Cómo le fue a Sporting Cristal en su debut en la Copa Libertadores?

El cuadro de Sporting Cristal debutó contra Cerro Porteño en un juego bastante parejo. Eso sí, el conjunto paraguayo terminó con un jugador menos en el primer tiempo. Cecilio Domínguez se ganó la tarjeta roja de forma directa tras tirarle un pelotazo a Maxloren Castro. Esto ocurrió a los 43 minutos del encuentro.

Tras esto, el conjunto ‘cervecero’ se hizo con la tenencia del balón, si bien llegó mucho al arco rival, la claridad no fue su fuerte. Hasta que a los 82 minutos Felipe Vizeu apareció para anotar el único gol del partido. Siendo esta una clara victoria para los ‘celestes’ que iniciaron con el pie derecho en casa.

Resumen del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño:

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¿Cuándo juegan Palmeiras vs Sporting Cristal?

Por la fecha número 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Palmeiras recibe a Sporting Cristal en Brasil. Este encuentro se disputará el próximo jueves 16 de abril desde las 17:00 horas de Perú en el Estadio Allianz Parque en Sao Paulo. La transmisión del partido va por ESPN, mientras que en plataformas estará en Disney+. Por otro lado, el minuto a minuto y las incidencias en Bolavip Perú.

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