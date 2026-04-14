Así quedó Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras el duelo Cerro Porteño 1-0 Junior

Sporting Cristal está muy expectante a lo que viene sucediendo en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Luego del buen debut que tuvieron en condición de local venciendo 1-0 a Cerro Porteño con un golazo de Felipe Vizeu, ahora tienen otro objetivo cuando esta semana les toque enfrentar de visita al poderoso y siempre candidato al título Palmeiras.

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Al margen de este próximo partido de los celestes, el día de hoy se disputó el duelo entre Cerro Porteño vs. Junior en el Estadio La Nueva Olla de Asunción y claramente genera una enorme atención. El triunfo fue para los liderados técnicamente por Ariel Holan, quienes por cierto consiguen su primer triunfo en en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 y empiezan a acomodarse mejor.

Fuente: Cerro Porteño.

En cuanto al trámite del encuentro, desde un inicio pudimos apreciar fuerzas bastante parejas entre paraguayos y colombianos, aunque sería Cerro Porteño quien lograría ponerse en ventaja cuando a los 57′ apareció Jonathan Torres para anotar el 1-0 tras una buena salida de contragolpe. Luego, el resultado no se movería más y finalmente el triunfo fue los locales por la mínima diferencia.

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CONTRA PERFECTA PARA QUE FESTEJE EL PROFE HOLAN: Jonatan Torres convirtió el 1-0 de Cerro Porteño ante Junior en Paraguay.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KMFYYdmiZD — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

La tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Equipo PJ G E P GF GC DG Puntos Sporting Cristal 1 1 0 0 1 0 1 3 Cerro Porteño 2 1 0 1 1 1 0 3 Palmeiras 1 0 1 0 1 1 0 1 Junior 2 0 1 1 1 2 -1 1

Día, hora y dónde ver el próximo partido de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

En el marco de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal viajará a la ciudad de Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras en el Allianz Parque el jueves 16 de abril a las 17:00 horas. Será un duelo complicado para los dirigidos por Zé Ricardo, el cual por cierto podrás disfrutar a través de las señales de ESPN y Disney+, además que en Bolavip Perú tendrás el minuto a minuto.

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