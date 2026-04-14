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Así quedó Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras el duelo Cerro Porteño 1-0 Junior

Se disputó el partido entre Cerro Porteño vs. Junior en el Estadio La Nueva Olla y Sporting Cristal deberá mirar con detalle cómo se movió el Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Cerro Porteño vs. Junior por la Copa Libertadores 2026.
© Composición BOLAVIP.Cerro Porteño vs. Junior por la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal está muy expectante a lo que viene sucediendo en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Luego del buen debut que tuvieron en condición de local venciendo 1-0 a Cerro Porteño con un golazo de Felipe Vizeu, ahora tienen otro objetivo cuando esta semana les toque enfrentar de visita al poderoso y siempre candidato al título Palmeiras.

Al margen de este próximo partido de los celestes, el día de hoy se disputó el duelo entre Cerro Porteño vs. Junior en el Estadio La Nueva Olla de Asunción y claramente genera una enorme atención. El triunfo fue para los liderados técnicamente por Ariel Holan, quienes por cierto consiguen su primer triunfo en en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 y empiezan a acomodarse mejor.

Fuente: Cerro Porteño.

Fuente: Cerro Porteño.

En cuanto al trámite del encuentro, desde un inicio pudimos apreciar fuerzas bastante parejas entre paraguayos y colombianos, aunque sería Cerro Porteño quien lograría ponerse en ventaja cuando a los 57′ apareció Jonathan Torres para anotar el 1-0 tras una buena salida de contragolpe. Luego, el resultado no se movería más y finalmente el triunfo fue los locales por la mínima diferencia.

La tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

EquipoPJGEPGFGCDGPuntos
Sporting Cristal11001013
Cerro Porteño21011103
Palmeiras10101101
Junior201112-11
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En el marco de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal viajará a la ciudad de Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras en el Allianz Parque el jueves 16 de abril a las 17:00 horas. Será un duelo complicado para los dirigidos por Zé Ricardo, el cual por cierto podrás disfrutar a través de las señales de ESPN y Disney+, además que en Bolavip Perú tendrás el minuto a minuto.

DATOS CLAVES

  • Cerro Porteño venció 1-0 a Junior con un gol de Jonathan Torres al minuto 57.
  • Sporting Cristal lidera el Grupo F con 3 puntos y enfrentará a Palmeiras el jueves.
  • El equipo de Ariel Holan sumó su primer triunfo en el Estadio La Nueva Olla.
Renato Pérez
Renato Pérez
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