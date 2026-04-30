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Los resultados que Sporting Cristal necesita para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Ahora que Sporting Cristal es líder del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, veamos los escenarios que requieren para clasificar a una siguiente ronda.

Jugadores de Sporting Cristal celebrando.
© Getty Images.Jugadores de Sporting Cristal celebrando.

Sporting Cristal vive distintas realidades a esta altura de la temporada 2026. Mientras que en la Liga 1 está padeciendo en demasía, en la Copa Libertadores viene dando la talla en gran nivel y actualmente es líder del Grupo F por encima de Palmeiras, Cerro Porteño y Junior. A raíz de dicha situación es que a continuación analizaremos los resultados que necesitan para seguir compitiendo.

Fuente: Sporting Cristal.

Fuente: Sporting Cristal.

Con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ahora que suman 6 puntos de 9 posibles en el Grupo F, Sporting Cristal requiere como mínimo de un triunfo y un empate para sumar 10 puntos en la tabla de posiciones e inscribir su nombre en la siguiente instancia. Sería un escenario positivo para los celestes, aunque claramente no será para nada sencillo.

Teniendo en cuenta que Sporting Cristal enfrentará la siguiente semana a Palmeiras, por más que sea en condición de local, cualquiera podría pensar que el triunfo es poco probable. Pese a ello, la oportunidad está latente. En el caso de no conseguir los 3 puntos, los duelos de visita frente a Junior y Cerro Porteño serán determinantes en las objetivos cercanos del equipo rimense.

Los próximos partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se alista para disputar los últimos tres partidos por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El primer desafío será ante Palmeiras el martes 5 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, encuentro que por cierto representa ser en la previa el más complicado por más que jueguen en condición de local ya que la jerarquía del rival es superlativa.

Luego, el miércoles 20 de mayo viajarán a la ciudad de Cartagena para enfrentar a Junior en el Estadio Olímpico Jaime Morón León a las 21:00 horas y finalmente jugarán ante Cerro Porteño el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Serán 9 puntos en disputa para Sporting Cristal, así que el objetivo de clasificar a octavos de final representa ser muy posible.

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Fuente: Sporting Cristal.

Fuente: Sporting Cristal.

Con Sporting Cristal líder: la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Sporting Cristal32014226
2Palmeiras31204315
3Cerro Porteño31112204
4Junior301214-31

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal lidera el Grupo F de la Copa Libertadores con 6 puntos, superando a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.
  • El equipo rimense necesita dos triunfos adicionales (llegar a 12 puntos) para asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final.
  • Los próximos tres encuentros incluyen recibir a Palmeiras en Matute y visitar a Junior (Cartagena) y Cerro Porteño (Asunción).
Renato Pérez
Renato Pérez
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