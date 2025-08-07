Todos los nominados del Real Madrid y Barcelona al Balón de Oro 2025 y el resto de los premios

La revista France Football anunció todos los nominados para los premios de la gala del Balón de Oro 2025, que se realizará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Real Madrid y FC Barcelona están entre los clubes que más candidatos tienen para todas las categorías.

En el Balón de Oro 2025, Lamine Yamal es el nombre más destacado entre los nominados, ya que es uno de los favoritos. Robert Lewandowski, Pedri y Raphinha también están entre los 30 nombres anunciados por France Football del Barça. Real Madrid, por su parte, cuenta con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

En la rama femenina, el Barça también domina con las nominadas donde Alexia Putellas apunta como candidata, aunque no la tendrá fácil. Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Hansen Graham, Ewa Pajor y Claudia Pina también apuntan al premio por las blaugranas. Por su parte, en el Madrid, destaca la escocesa Caroline Weir.

En el resto de las nominaciones aparecen nombres tanto del Barça como del Madrid. Entre los entrenadores, Hansi Flick apunta como un favorito para el premio Johan Cruyff masculino. Por su parte, en el Trofeo Kopa masculino aparecen Lamine Yamal, Pau Cubarsí y la reciente incorporación de los ‘Merengues’, Dean Huijsen. Y en el femenino, Vicky López y Linda Caicedo también están nominadas.

A continuación, los nominados del Real Madrid y FC Barcelona para la gala del Balón de Oro y el resto de los premios:

Balón de Oro masculino

Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski son los nominados del FC Barcelona. En tanto, por el Real Madrid, aparecen Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior. Conoce la lista completa de nominados:

Ousmane Dembelé (PSG/Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Désiré Doué (PSG/Francia)

Denzel Dumfries (Inter/Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guinea)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa/Suecia)

Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)

Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli-PSG/Georgia)

Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia)

Lautaro Martínez (Inter/Argentina)

Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)

Scott McTominay (Napoli/Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia)

Nuno Mendes (PSG/Portugal)

Joao Neves (PSG/Portugal)

Pedri (Barcelona/España)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Michael Olise (Bayern Múnich/Francia)

Raphinha (Barcelona/Brasil)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Fabián Ruiz (PSG/España)

Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos)

Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)

Vitinha (PSG/Portugal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemania)

Lamine Yamal (Barcelona/España)

Balón de Oro femenino

Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Hansen Graham, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Claudia Pina son todas las nominadas del FC Barcelona para el Balón de Oro femenino. En tanto, por el Real Madrid, sólo aparece Caroline Weir. Estas son todas las nominadas:

Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España)

Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)

Mariona Caldentey (Arsenal/España)

Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)

Sofía Cantore (Washington Spirit/Italia)

Steph Catley (Arsenal/Australia)

Melchie Dumornay (Olympique de Lyon/Francia)

Temwa Chawinga (KC Current/Malawi)

Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos)

Cristiana Girelli (Juventus/Italia)

Esther González (Gotham FC/España)

Caroline Hansen Graham (FC Barcelona/Noruega)

Patri Guijarro (FC Barcelona/España)

Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)

Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)

Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estados Unidos)

Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra)

Marta (Orlando Pride/Brasil)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)

Ewa Pajor (FC Barcelona/Polonia)

Clara Mateo (Paris FC/Francia)

Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)

Claudia Pina (FC Barcelona/España)

Alexia Putellas (FC Barcelona/España)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)

Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)

Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

Club del año masculino

FC Barcelona, por sus títulos en España (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa), está como gran candidato para ganar este premio. Tendrá que competir con PSG de Francia (máximo favorito), Chelsea y Liverpool de Inglaterra y Botafogo de Brasil.

FC Barcelona, nominado como equipo del año (X @ballondor).

Club del año femenino

Por el lado femenino, también está nominado FC Barcelona al club del año. Tendrá que pelear por el premio con Arsenal y Chelsea de Inglaterra, Olympique de Lyon de Francia y el Orlando Pride de los Estados Unidos.

Los clubes femeninos nominados en la gala del Balón de Oro (X @ballondor).

Trofeo Johan Cruyff masculino

Hansi Flick, campeón con los ‘Culés’, destaca como candidato para ganar el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino. No obstante, el gran favorito es un ex Barça, como Luis Enrique (PSG). ¿El resto de los nominados? Antonio Conte (Napoli), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).

Trofeo Johan Cruyff femenino

El Trofeo Johan Cruyff femenino es el único premio que no tiene nominados de FC Barcelona o Real Madrid. Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elías (Brasil), Justine Madugu (Nigeria), Renée Slegers (Arsenal) y Sarina Wiegman (Inglaterra) son las candidatas.

Trofeo Kopa masculino

Barcelona y Real Madrid aparecen con representación en el Trofeo Kopa masculino. Lamine Yamal y Pau Cubarsí por los catalanes, y Dean Huijsen por los ‘Blancos’ son candidatos al premio. Compiten contra Ayyoub Bouaddi (Lille), Désiré Doué (PSG), Estevao (Palmeiras), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Joao Neves (PSG) y Kenan Yildiz (Juventus).

Trofeo Kopa femenino

Vicky López del Barça y la colombiana Linda Caicedo del Real Madrid están en la disputa por el Trofeo Kopa femenino en su primera edición. Aunque, la gran candidata sería Michelle Agyemang (Arsenal/Inglaterra). En tanto, también están nominadas Wieke Kaptein (Chelsea/Países Bajos) y Claudia Martínez (Olimpia/Paraguay).

Premio Lev Yashin masculino

Thibaut Courtois, como viene siendo costumbre en los últimos años, recibió su nominación al Premio Lev Yashin masculino. No obstante, el gran favorito es, sin dudas, Gianluigi Donnarumma (PSG). En tanto, el resto de los nominados son Alisson (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter).

Premio Lev Yashin femenino

Cata Coll es la representante del FC Barcelona en esta primera edición del Lev Yashin para el fútbol femenino. Competirá con Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemania), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra), Chiamaka Nnadozie (Brighton/Nigeria) y Daphne Van Domselaar (Arsenal-Países Bajos).