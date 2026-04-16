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Palmeiras vs. Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: previa

Palmeiras y Sporting Cristal juegan en el Allianz Parque de Sao Paulo por la Copa Libertadores 2026. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

¡Una vista impresionante!

El Allianz Parque de Sao Paulo está totalmente preparado para albergar del duelo de hoy entre Palmeiras vs. Sporting Crista.

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¡Bienvenidos a la cobertura del Palmeiras vs. Sporting Cristal!

Palmeiras y Sporting Cristal miden fuerzas esta noche en el Allianz Parque de Sao Paulo. A continuación, sigue las incidencias en Bolavip Perú.

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Palmeiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.
© Gemini IA.Palmeiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.

Palmeiras y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El Allianz Parque de Sao Paulo será testigo de un partido que promete y mucho en la previa, el cual sin duda alguna será una tarea bastante complicada para los rimenses. Claramente, el gran favorito de la contienda es el ‘Verdao’ por poderío colectivo e individual.

En cuanto a cómo llegan los equipos el partido de esta noche en el Allianz Parque de Sao Paulo, Palmeiras viene de igualar 1-1 frente a Junior en la ciudad de Barranquilla y el cual fue un resultado bastante sorpresivo. Por otro lado, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cerro Porteño con un golazo de Felipe Vizeu y por el momento es uno de los líderes del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Pameiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

  • 16:00 | México y Centroamérica
  • 17:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 18:00 | Bolivia y Venezuela
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España

¿Dónde ver Pameiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

  • Sudamérica | ESPN, Disney+, DirecTV, Movistar TV y Claro TV
  • Argentina | Fox Sports 2
  • México | ESPN 2 y Disney+
  • Estados Unidos | beIN SPORTS y Fubo TV
Renato Pérez
Renato Pérez
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