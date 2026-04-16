Palmeiras vs. Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: previa

Palmeiras y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El Allianz Parque de Sao Paulo será testigo de un partido que promete y mucho en la previa, el cual sin duda alguna será una tarea bastante complicada para los rimenses. Claramente, el gran favorito de la contienda es el ‘Verdao’ por poderío colectivo e individual.

En cuanto a cómo llegan los equipos el partido de esta noche en el Allianz Parque de Sao Paulo, Palmeiras viene de igualar 1-1 frente a Junior en la ciudad de Barranquilla y el cual fue un resultado bastante sorpresivo. Por otro lado, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cerro Porteño con un golazo de Felipe Vizeu y por el momento es uno de los líderes del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juegan Pameiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México y Centroamérica

17:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:00 | Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Pameiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?