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Copa Libertadores

¡Para cerrar el estadio! Juan Cruz anotó golazo para el empate 1-1 de Sporting Cristal vs. Palmeiras

Juan Cruz González, durante el Sporting Cristal vs. Palmeiras, anotó el que hasta ahora es el mejor gol de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal marcó el empate 1-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Sporting Cristal marcó el empate 1-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

En una increíble jugada casi al término del primer tiempo, Juan Cruz González anotó un golazo desde fuera del área en el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. El tanto significó el empate 1-1 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F.

La acción del gol de Juan Cruz González nació en el minuto 41 del primer tiempo cuando recibió un pase de Irven Ávila y conectó así como venía el balón. Sin recepcionarlo, el volante remató en primera desde fuera del área y la pelota venció al portero Carlos Miguel dos Santos Pereira.

Gol de Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

El golazo de Juan Cruz González significó el empate 1-1 al término del primer tiempo del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras. Si bien el gol fue una obra de arte espectacular, mayor mérito tiene pues se realizó desde fuera del área y en el mítico Allianz Parque de Sao Paulo.

Con este tanto, Sporting Cristal se fue al descanso con el marcador igualado a un gol ya que antes había anotado Murilo Cerqueira de cabeza a los 27 minutos del primer tiempo.

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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