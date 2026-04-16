En una increíble jugada casi al término del primer tiempo, Juan Cruz González anotó un golazo desde fuera del área en el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. El tanto significó el empate 1-1 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F.

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La acción del gol de Juan Cruz González nació en el minuto 41 del primer tiempo cuando recibió un pase de Irven Ávila y conectó así como venía el balón. Sin recepcionarlo, el volante remató en primera desde fuera del área y la pelota venció al portero Carlos Miguel dos Santos Pereira.

Gol de Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

¡SPORTING CRISTAL SORPRENDIÓ AL VERDAO CON UN GOLAZO! Juan González la enganchó de volea y marcó el 1-1 ante Palmeiras.



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El golazo de Juan Cruz González significó el empate 1-1 al término del primer tiempo del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras. Si bien el gol fue una obra de arte espectacular, mayor mérito tiene pues se realizó desde fuera del área y en el mítico Allianz Parque de Sao Paulo.

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Con este tanto, Sporting Cristal se fue al descanso con el marcador igualado a un gol ya que antes había anotado Murilo Cerqueira de cabeza a los 27 minutos del primer tiempo.