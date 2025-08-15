Pedro García destrozó a Universitario tras goleada de Palmeiras: “Quedó en ridículo”

Siguen las críticas para Universitario tras perder por 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Si bien gran parte del plantel crema ha sido autocrítico y ha manifestado que fueron sorprendidos, lo cierto es que la llave está casi definida y de eso no hay marcha atrás. Quizá por eso el periodista Pedro García dejó una ácida crítica a Universitario tras la derrota.

Primero hablando del reclamo que pidió Universitario a puertas del partido ante Alianza Lima, sucede que el partido de vuelta ante Palmeiras es el jueves 21 y los merengues querían posponer el clásico con fecha del domingo 24, Pedro García dejó en claro que no hay nada más que pedir pues no existe la mínima opción de clasificar.

“Ridículo queda aquel reclamo que se estableció hace un par de semanas de modificar el partido del clásico pues el jueves juegan la clasificación: ‘¡Qué clasificación!'”, expresó Pedro García de manera enérgica en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP Deportes en YouTube.

Siguiendo con su comentario, Pedro García fue muy sarcástico y expresó que mejor Universitario no se presente ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores: “No me quiero burlar, pero queda en ridículo. No hay nada que jugar en Sao Paulo. Le sale barato a Universitario perder por Walk Over en Sao Paulo. Walk Over es 3-0, ¿no?”, apuntó ácidamente.

¿Qué dijo Pedro García sobre la derrota de Universitario ante Palmeiras?

Pedro García fue muy crítico con Universitario y explicó que la razón de la derrota es la diferencia de campeonatos locales: “Universitario no tuvo capacidad de reacción. La diferencia es comparar los torneos y ahí se ve la velocidad, la precisión y hasta de oficio. ¿Cómo van a generar un penal a los dos minutos? Iba 1-0 a los siete minutos y había cinco jugadores cremas que no habían tocado la pelota”, comentó el comunicador.

Luego, tratando de explicar la vorágine que significó Palmeiras ante Universitario, Pedro García argumentó una teoría: “Palmeiras no está en su mejor momento en el Brasileirao, pero creo que llegaron con la convicción de resolver hoy el partido de Universitario. Puro instinto asesino. Querían meter seis goles”, cerró el periodista deportivo.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

