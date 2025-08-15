Universitario llegó a un acuerdo de último minuto con Jorge Fossati

Consecuencias en Ate luego de la goleada de Palmeiras por 4-0 a Universitario. Si bien se sabía que el partido era complejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, nadie imaginó un resultado así. Y ante esta terrible situación, se tomó la primera decisión e involucra a Jorge Fossati.

Y es que si bien los técnicos no están dentro de la cancha, sí tienen que ver bastante por cómo se plantea un partido. En ese sentido, el entrenador Jorge Fossati no tomó las mejores decisiones y no pudo definir una táctica correcta ante Palmeiras.

Con todo ello, al finalizar el partido el hincha de Universitario solo tenía una pregunta en mente: ¿Seguirá Jorge Fossati luego de la goleada? La respuesta la dio el periodista Gustavo Peralta de manera exclusiva.

Dando la noticia en L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta brindó la información de último minuto sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: “No se va a tomar ninguna decisión en este momento. No se va a ir Fossati. Después del partido, conversó con el administrador y con Barco, pero no va por ahí”, comentó el comunicador.

¿Cuál fue el error de Universitario ante Palmeiras?

Universitario perdió 4-0 ante Palmeiras en el Monumental. Tirando por la borda toda opción de pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores, pues tendría que conseguir cinco goles de ventaja en Brasil, es tiempo de analizar qué pasó.

La primera gran respuesta es que no se planteó el partido con la seriedad que exigía el rival. Universitario no debió jugar con línea de tres en defensa ante Palmeiras. La segunda gran respuesta es la ausencia de Anderson Santamaría, que no jugó y debió ser titular.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 25 mil dólares en Universitario, en promedio. Con contrato hasta diciembre del 2026. Asumiendo en abril del 2025, si cumple todo su vínculo se llevará 525 mil dólares, en promedio.

