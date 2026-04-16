Desazón en Brasil y nuevo panorama en el grupo. Sporting Cristal cayó 2-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque y dejó escapar la cima del Grupo F de la Copa Libertadores.

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Con este resultado, la tabla se reacomodó y quedó más apretada que nunca. Palmeiras es ahora líder con 4 puntos, mientras que Sporting Cristal y Cerro Porteño comparten el segundo lugar con 3 unidades. Junior de Barranquilla cierra con 1 punto.

Más allá de la derrota, hay una lectura clara: el Grupo F sigue completamente abierto. La diferencia entre el primero y el tercero es de apenas un punto, lo que convierte la próxima jornada en un punto de quiebre.

En ese contexto, Sporting Cristal tendrá una oportunidad clave para reaccionar cuando reciba a Junior de Barranquilla el martes 28 de abril desde las 9:00 PM. Es un partido donde está prácticamente obligado a ganar si quiere sostener su candidatura a octavos.

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La tabla del Grupo F de la Copa Libertadores

Por su parte, Cerro Porteño enfrentará a Palmeiras el miércoles 29 de abril desde las 7:30 PM, un duelo que puede alterar nuevamente la parte alta de la tabla.

La sensación que deja este escenario es clara: nadie se escapa y nadie está eliminado. Sporting Cristal perdió el liderato, pero sigue dependiendo de sí mismo en un grupo donde cada detalle empieza a pesar como una final.

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Datos claves

Palmeiras venció 2-1 a Sporting Cristal en el estadio Allianz Parque por Copa Libertadores.

Palmeiras lidera el Grupo F con 4 puntos; Cristal y Cerro Porteño tienen 3.

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