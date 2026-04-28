Mira el golazo que marcó Santiago González en el segundo tiempo del partido entre Sporting Cristal vs. Junior por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El tanto llegó en el minuto 52 del partido y fue realizado por Santiago González tras un remate desde fuera del área que previamente fue bajado por Luis Iberico en la Copa Libertadores.

Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores

¡LLEGÓ EL ANSIADO GOL! Iberico se la dejó servida a Santiago González, al que un desvío le ayudó a anotar el 1-0 de Cristal sobre Junior.



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La acción del gol de Sporting Cristal llegó principalmente por la bajada de balón que realizó Luis Iberico. La pelota le quedó justa a Santiago González, que no dudó y remató.

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Si bien la pelota se desvió previamente en un defensor de Junior, que quizá complicó más al portero Mauro Silveira, el balón tenía dirección de gol y al final se convirtió en el 1-0 de Sporting Cristal ante Junior por la Copa Libertadores.

El tanto de Santiago González además tiene un balón extra pues posiciona de momento a Sporting Cristal como líder del Grupo F de la Copa Libertadores tras tres partidos.

De todos modos hay que esperar los resultados completos de todos los partidos del Grupo F por la fecha 3, pero en principio el panorama para Sporting Cristal es muy auspicioso en la Copa Libertadores.

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Datos claves

Santiago González marcó el gol del triunfo en el minuto 52 ante Junior de Barranquilla.

El atacante definió tras una asistencia de Luis Iberico en el segundo tiempo del partido.

Sporting Cristal alcanzó el liderato provisional del Grupo F tras obtener esta victoria clave.