VIDEO | Fuerte codazo a Miguel Araujo provocó expulsión de Jermein Peña en el Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores

Una jugada violenta en el minuto 21 del partido entre Sporting Cristal vs. Junior de Barranquilla provocó la expulsión de Jermein Peña tras un fuerte codazo contra Miguel Araujo en el partido por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

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La acción sucedió cuando Jermein Peña y Miguel Araujo saltaron por un balón aéreo y el jugador de Junior fue sobre el cuello del defensor de Sporting Cristal ante la mirada del árbitro Maximiliano Ramírez, que le mostró la cartulina roja.

Jermein Peña le metió un codazo a Miguel Araujo

¡JUNIOR SE QUEDA CON 10! Jermein Peña pasó de fallar una ocasión a acabar expulsado por una jugada peligrosa contra Miguel Araujo.



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El árbitro Maximiliano Ramírez no dudo en mostrarle la tarjeta roja directa a Jermein Peña luego de la acción contra Miguel Araujo en el minuto 21 del primer tiempo del partido entre Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores.

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Si bien en un primer momento no se notó el impacto y la intensidad, el árbitro Maximiliano Ramírez estaba seguro de su decisión y la tarjeta roja directa fue mostrada sin ninguna contemplación.

Tras esto, Junior se quedo con diez hombres y afrontará el partido así desde el minuto 21 en adelante. Hay que recordar que no es la primera vez que Sporting Cristal juega ante diez hombre en la Copa Libertadores 2026. En su partido ante Cerro Porteño también hubo una expulsión en el primer tiempo y fue de Cecilio Domínguez.

Aquel partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño terminó por 1-0 a favor de los celestes gracias a un gol de Felipe Vizeu y significó los primeros tres puntos de los celestes en la Copa Libertadores 2026.

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Datos claves

Jermein Peña fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 21 del primer tiempo.

El árbitro Maximiliano Ramírez sancionó un codazo contra el defensor Miguel Araujo en Libertadores.

Sporting Cristal enfrentó a un rival con diez hombres por segunda vez en el 2026.