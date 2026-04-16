Sporting Cristal define su once ante Palmeiras: el equipo de Zé Ricardo que busca sorprender en Brasil

Sporting Cristal se prepara para rendir al máximo frente a Palmeiras con la intención de sumar en su visita a Brasil, en duelo válido por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

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El conjunto ‘celeste’ tendrá un reto exigente ante uno de los favoritos al título, mismo rival que lo dejó en el camino la temporada pasada. Revisa aquí las posibles alineaciones de ambos equipos.

Alineación de Sporting Cristal

Así saldría al campo de juego Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.

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El técnico Zé Ricardo logró un debut positivo tras imponerse ante Cerro Porteño, mostrando un buen funcionamiento de su equipo. No obstante, ahora afrontará una prueba mucho más exigente frente a uno de los clubes más poderosos del continente y firme candidato a conquistar el título del torneo Conmebol.

Enríquez seguirá en el arco como pieza clave, mientras que la defensa se mantendrá sin cambios con Da Silva y Lutiger como referentes; en el mediocampo habrá variantes por las bajas de Távara y Santana, con Juan Cruz González y el regreso de Yoshimar Yotún, y en ataque Felipe Vizeu será titular junto a Irven Ávila para buscar el gol.

Alineación de Palmeiras

Este sería el once titular de Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio; Jhon Arias y José Manuel López.

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El ‘Verdao’ apostará por mantener la misma línea defensiva de sus recientes encuentros con la intención de neutralizar a Sporting Cristal. En el mediocampo, contará con sus principales figuras, donde Andreas Pereira y Alan destacan por su equilibrio entre recuperación y generación ofensiva.

Sin embargo, su mayor amenaza estará en ofensiva, donde se perfila el retorno de Jhon Arias al equipo titular tras ausentarse en el último clásico frente a Corinthians. A ello se suma la experiencia y capacidad goleadora de José ‘Flaco’ López.

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DATOS CLAVES

El técnico Zé Ricardo alineará a Felipe Vizeu e Irven Ávila en el ataque de Sporting Cristal.

Yoshimar Yotún regresa al equipo titular para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026.

El conjunto brasileño recupera al atacante Jhon Arias tras su ausencia en el clásico contra Corinthians.