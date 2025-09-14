A días del Alianza Lima vs. Universidad de Chile: nueva polémica se arma entorno a los hinchas chilenos

Se viene uno de los partidos más importantes en el año para Alianza Lima. Un equipo que en la Liga 1 viene de una situación bastante complicada, pero que a nivel internacional se ha convertido en un paraíso para ellos. Pero este fin de semana se ha conocido una nueva polémica entorno al equipo de la Universidad de Chile y con su hinchada.

El cuadro de la ‘U’ consiguió un nuevo título en el fútbol chileno. Vencieron a Colo Colo en la Supercopa de Chile que terminó con un marcador 3-0 a favor de los universitario’. Resultado que sin duda alguna no podía dejarse de celebrar, pero que al final terminó en una polémica en Chile.

¿Qué pasó con la barra de la Universidad de Chile?

Resulta que los hinchas no tuvieron mejor idea que acercarse a las afueras del Estadio Nacional. Pero con la necesidad de celebrar a lo grande un nuevo título, no tuvieron mejor idea que hacerlo con fuegos artificiales y generando una gran bulla. Esto sin tener en cuenta que se estaba jugando cerca la Copa Davis.

Pues el cuadro de Chile se encontraba enfrentando a Luxemburgo en el Court Central Anita Lizana, dentro del Parque Estadio Nacional. Interrumpiendo el duelo el cuarto duelo que se venía desarrollando en esta serie. Lo que ocasionó molestias por parte de los dos competidores, haciendo que se tenga que detener por un momento el encuentro.

Pero ahí no terminó todo, pues luego la fiesta entre los hinchas se volvió a convertir en una batalla campal. Según los reportes que se han podido conocer de 24 horas de Chile, hubo barricadas encendidas, lanzamientos de fuegos artificiales, petardos y hasta enfrentamientos con los carabineros. Incluso la estación del Metro tuvo que ser cerrada por los desmanes que estaban ocurriendo.

Realidades diferentes en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Ambos elencos llegan con una realidad un poco diferente. Por un lado, Alianza Lima está en una situación complicada en la Liga 1. Acaba de perder 3-4 ante Deportivo Garcilaso con un desempeño bastante bajo. Esto los ha dejado bastante críticos en el Torneo Clausura y ya no pueden volver a fallar si aun sueñan con disputar los playoff finales. Por ahora esto se ve difícil.

Mientras que la Universidad de Chile viene de ganar 3-0 a Colo Colo. Esto es una fiesta total, pese a que en la Liga no están en su mejor momento, han tenido un partido redondo que les ha permitido alzar un nuevo título que les permite tener la frente en alto para lo que se viene. Este choque de Copa Sudamericana podría darles energía para seguir con vida en este certamen internacional.

