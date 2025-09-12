Por fin se tomó una decisión oficial y la Conmebol anunció al árbitro del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Enfrentándose por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el juez llega para impartir rigurosa justicia en Matute.

Conmebol hizo oficial que el árbitro Ramon Abatti sea el encargado del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. ¿Pero qué sabemos de él? El primer punto a tomar en cuenta es que es brasileño, tiene 35 años y es FIFA desde el 2023.

Con una carrera en ascenso, el árbitro Ramon Abatti se desempeña en el Brasileirao, pero también ha dirigido en el Mundial de Clubes, la final de los Juegos Olímpicos 2024 y en marzo dirigió en las Eliminatorias Sudamericanas.

Hay que mencionar que en este 2025 también ha dirigido partidos tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. De hecho estuvo impartiendo justicia en el partido por octavos entre Once Caldas y Huracán, ese día concedió un penal.

¿Quién será el árbitro del Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Ramon Abatti será el árbitro del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El juez brasileño impartirá justicia este jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute.

Hay que mencionar que en un balance global, el árbitro Ramon Abatti ha dirigido en 274 partidos y durante todos esos encuentros ha mostrado en general 1250 amarillas, 15 expulsiones por dobles amarillas y 56 rojas directas. Además, concedió 67 penales.

Ramon Abatti, árbitro que FIFA lo designó como el futuro. (Foto: FIFA)

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El último partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. En aquella ocasión jugaron en Chile por la vuelta y el resultado fue un polémico empate a dos goles, que terminó por eliminar al plantel peruano en el resultado global.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

