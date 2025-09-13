Mientras Alianza Lima espera por Universidad de Chile, Independiente recibió una denuncia de FIFA

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina, los hinchas están entusiasmados para ver lo que podría ser un nuevo Clásico. Un Perú vs. Chile como toda la vida, solo que con clubes de gran jerarquía. Eso sí, la polémica se mantiene por la decisión de la CONMEBOL. Aunque, Independiente sigue dando que hablar a nivel mundial, esta vez por una denuncia que recibió.

El ‘Rojo’ no la viene pasando nada bien desde lo ocurrido en su partido de vuelta por los octavos de final. Duelo que terminó en los tribunales de la CONMEBOL y lo terminó eliminando del torneo. La Universidad de Chile que fue su rival de turno salió airoso del duelo. Consiguiendo su pase automático a los cuartos de final.

Kevin Lomonaco (Foto: Getty).

Ahora el conjunto de Avellaneda tiene un nuevo problema, pero que viene de la misma FIFA. Resulta que hace poco ficharon al jugador Kevin Lomónaco al Bragantino de Brasil. Esta fue una compra de 3 millones de dólares que decidieron fraccionarla en cuatro cuotas de 750 mil dólares. Pero se han atrasado con el primer pago, lo que ha hecho que sean denunciados a la FIFA.

Por ahora el club está expectante a un dinero que les entraría por Álvaro Angulo que fue traspasado al Pumas de México. Pero esto podría traerles problemas importantes si no logran completar los pagos en el plazo establecido. Así que en este caso necesitan apurarse para evitar una futura sanción.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Ahora se viene un partido que va a paralizar a la mitad del Perú con un juego que podría ser histórico. El cuadro de Alianza Lima va a enfrentar en una serie a doble partido a la Universidad de Chile. Un rival con el que ya tiene una pequeña enemistad por un duelo que pasó en el 2010 y que dejó una herida que todavía sigue abierta en La Victoria.

Pero con lo último que pasó en la decisión de la CONMEBOL, en Sudamérica también están hinchando por los ‘blanquiazules’. Pues la decisión injusta de eliminar a solo un equipo por los actos de violencia en Argentina, han hecho que los chilenos en este momento no sean muy bien vistos.

El equipo de Néstor Gorosito por ahora es el favorito por tener la ventaja de la hinchada. En el primer juego en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ solo podrán ingresar aficionados del conjunto ‘íntimo’. Esto les permitirá meter presión desde las tribunas para intentar sacar una ventaja importante para el siguiente partido.

Mientras tanto, el choque de vuelta no solo no habrán hinchas en las tribunas, sino que la U. de Chile prácticamente lo jugará de visitante, pues no será en su estadio. Se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

