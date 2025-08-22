¿A semifinales? Conmebol premió a Alianza Lima luego de su clasificación en Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima dio un paso determinante en la Copa Sudamericana 2025 al derrotar a Universidad Católica en Ecuador. El cuadro ‘íntimo’ celebró una victoria clave, sustentada en una destacada actuación colectiva y el golazo decisivo de Kevin Quevedo.

Cabe resaltar que, dicho tanto no solo aseguró el triunfo, sino que también le permitió ser el único ‘blanquiazul’ presente en el once ideal de la semana según Conmebol.

Quevedo brilla en el equipo ideal de la Sudamericana

Conmebol dio a conocer su alineación con un tradicional esquema 3-4-1, y Quevedo fue el único jugador de Alianza Lima que fue incluido. Sin duda alguna, el gol que anotó en el estadio Atahualpa fue clave para ser tomado en cuenta.

Además del peruano, otro talento vinculado a nuestra liga también fue destacado: Kevin Serna, exfutbolista de Alianza Lima que ahora milita en Fluminense, fue incorporado por su contribución ofensiva en el triunfo frente a América de Cali.

Así quedó la formación elegida por el ente regulador: N. Losada (Lanús); Natanael (Atlético Mineiro), C. Izquierdoz (Lanús), J. Sagredo (Bolívar); Kevin Quevedo (Alianza Lima), Matheus (Bolívar), Martinelli (Fluminense), Kevin Serna (Fluminense); Barrios (Once Caldas), Dayro Moreno (Once Caldas) y Hoyos (IDV).

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a la acción en el mes de septiembre, sin embargo, el rival aún está por definirse.

Según dio a conocer Conmebol, la ida se llevará a cabo el jueves 18 desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva y la vuelta el jueves 25 en el mismo horario.

