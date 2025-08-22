¿Alianza Lima a semifinales? Conmebol abrió expediente disciplinario contra Independiente y Universidad de Chile

El foco del fútbol sudamericano sigue puesto en la determinación que pueda tomar Conmebol respecto a los incidentes que se dieron entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile el pasado miércoles 20 de agosto. Siendo Alianza Lima el equipo que también espera una resolución de por medio para conocer su destino en la Copa Sudamericana, ahora se dio otra singular novedad.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Resulta que Conmebol tomó la decisión de abrir un expediente disciplinario en contra de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, con lo cual se fijó un día límite para que ambas instituciones puedan realizar sus respectivos descargos. Hablamos del 27 de agosto como la fecha estipulada y con lo cual podríamos ir viendo cuál sería el desenlace de este complejo escenario.

Fuente: @kevin23pacheco.

Publicidad

Publicidad

En el caso de que ninguno de los dos equipos involucrados presenten sus alegatos, el documento oficial de Conmebol aclara que la Comisión Disciplinaria considerará la renuncia a este derecho y contará con el total derecho de simplemente tomar en cuenta las pruebas que hasta el momento se han puesto en evidencia. De esta manera, aún no se puede decir que Alianza Lima está semifinales de la Copa Sudamericana y deberá esperar unos días más.

¿Cuáles son las posturas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile?

En cuanto a Independiente de Avellaneda, la postura de la institución tiene que ver con responsabilizar el inicio de los actos vandálicos a los hinchas de Universidad de Chile que se dieron cita en el Estadio Libertadores de América. A través de pruebas en videos y distintos testimonios que se han podido conocer, habría que ver cuál es la determinación de Conmebol respecto a esta clase de fundamentos que tiene como principal vocero al presidente Néstor Grindetti.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, desde Universidad de Chile tienen la premisa de argumentar lo siguiente tras el comunicado oficial que publicaron hace algunas horas: “A través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación”.

Tweet placeholder

Lo que se le viene a Alianza Lima mientras espera la resolución de Conmebol

Teniendo en cuenta que la resolución por parte de Conmebol estará lista a partir de la próxima semana, ahora mismo Alianza Lima se alista para disputar el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. El duelo está programado para el domingo 24 de agosto a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también El reclamo de Independiente podría alterar el camino de Alianza Lima en la Copa Sudamericana